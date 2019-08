MASOVNI POKOLJ SVINJA U VELIKOJ KRSNI: Inspektori upadaju u domaćinstva i redom ubijaju svinje pod izgovorom da vlada afrička kuga! Meštani očajni, ostaju bez glavnog izvora prihoda! (FOTO)

U selu Velika Krsna, kod Mladenovca, poslednja dva dana među meštanima vlada ogromna panika.

Naime, veterinarska inspekcija, od juče masovno upada u domaćinstva i vrši eutanaziju stoke, konkretno svinja.

"Navodno se pojavila afrička kuga i, kako su nam rekli, moraju da unište sve svinje u krugu od 3 kilometra", kaže sagovornik Kurira.

"Sve je počelo tako što je komšiji krmača uginula dok se prasila, a njegov sin je je radio u Rabrovcu, odakle je navodno doneo afričku kugu. Od tada je Veterinarska inspekcija krenula da ubija svinje po domaćinstvima. Za sada su upali u 10 domaćinstava. Za danas su završili, ali su najavili da će se sutra vratiti, jer im je ostalo još oko 20-ak domaćinstava", kaže naš sagovornik.

Ono što je čudno u celoj priči, jeste činjenica da se u papirima koje meštani dobijaju, nakon eutanazije, pominje samo obična kuga, s tim da zvanično nije čak ni proglašena epidemija, što bi morao da bude slučaj kada se vrši klasičan pomor.

Meštani sumnjaju da se iza svega krije nešto ozbiljnije.

"U zapisnicima koje sačinjavaju inspektori, piše da su svinje nevakcinisane, što apsolutno nije istina. Inspektori apsolutno nikakvu proveru nisu izvršili, samo idu od kuće do kuće i ubijaju redom stoku. Kako su mi rekli neki poznanici, to čak čine i nedozvoljenim sredstvima", kaže za Kurir jedan od meštana Velike Krsne koji je insistirao na anonimnosti i dodaje da, prema onome što je čuo, u iza cele priče, navodno, stoji jedna poznata fabrika za preradu masti i pravljenje čvaraka koja se nalazi u Pružatovcima.

S druge strane, vlasnike jednog od domaćinstava, koji je spreman da ga brani i životom, kaže da nema logike da je u pitanju epidemija.

"Zna se kako se postupa sa stokom kada je u pitanju epidemija. One moraju biti usmrćene pod određenim okolnostima i prevezene u posebnim hladnjačama, prethodno dobro zaštićene. Ovde to nije slučaj. Samo ih nabacaju u kamione, krv curi na sve strane, a kaplje čak i po putu. Kako to može da bude kuga?", pita se ovaj meštanin.

Nakon što smo pozvali Veterinarski fakultet u Beogradu, centar za krizno planiranje i uspostavljanje naročito opasnim zaraznim bolestima i predstavili se, gospodin sa druge strane slušalice je rekao da zaista ne zna o čemu je reči i da je najbolje da pozovemo Poljoprivrednu inspekciju. Na molbu da nam se predstavi, kako bismo znali sa kim smo obavili razgovor, nije hteo da da izjavu.

Ono što meštane Velike Krsne dodatno buni jeste danas na stočnoj pijaci u Mladenovcu prodato dosta prasića, a navodno vlada afrička kuga.

"Činjenica je da se ta ista prasetina prodaje i u čuvenim mladenovačkim kafanama", kaže jedan od meštana.

