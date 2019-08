VRANJE UVODI RED U PARKIRANJU: Nabavljeno novo pauk vozilo, u toku rekonstrukcija parking prostora kod Robne pijace (FOTO)

Vranje - Direktor JKP “Parking servis” u Vranju, Marjan Stanković predstavio je rezultate poslovanja jednog od najmlađih javnih preduzeća u tom gradu.

“Uveli smo red u poslovanju u parkiranju obeležili nova parking mesta iskoristili stara i krenuli u realizaciju planiranih projekata. Preko 130 miliona dinara, iz sopstvenih prihoda već uložili u postojeće objekte u koje nije ulagano ništa dvadesetak godina”, rekao je na konferenciji za novinare Stanković, dodajući da je preduzeće od prvog dana na udaru negativnih komentara oko naplate parkiranja, cenovnika oko toga da li kontrolori rade svoj posao.

foto: Kurir/T.S.

On je naglasio da je i pored toga 90 odsto poslovanja uvedeno u zakonske okvire. “Bilo koji prekršaj u Parking servisu se kažnjava adekvatnim merama predviđenim pravilnikom. U odnosu na Parking službu koja je radila u okviru Direkcije do 2016. tri i po puta imamo povećanje realizacije. Prezadovoljan sam takvim uspehom”, rekao je Stanković ističući da je i pored promene rukovodstva firme, 80 odsto zaposlenih koji su radili u okviru Direkcije ostalo u firmi, a plate i doprinosi se od prvog dana isplaćuju redovno.

foto: Kurir/T.S.

Delatnosti JKP “Parking servis” su po osnivanju Javna rasveta, parkiranje, Pauk služba, Carinski terminal. Stanković podseća da je od početka ove godine Javna rasveta prešla u novoformiranu firmu JP “Urbanizam i izgradnja grada Vranja”.

Na teritoriji grada je 1.100 parking mesta, Urađen je novi saobraćajni projekat za regulisanje saobraćaja na teritoriji grada i u skladu sa tim obeleženo je 80 odsto parking mesta. “Parking prostori se nalaze kod Robne pijace, ispred Narodne Biblioteke, tu su i dve parking garaže, od kojih jedna kod Hotela Vranje koja radi 100 posto , a za drugu parking garažu u koju je uloženo preko milion dinara, a nije vratila uloženi novac tražimo neko rešenje”, rekao je direktor JKP „Parking servis“ Marjan Stanković

foto: Kurir/T.S.

Prema njegovim rečima u staro pauk vozilo uloženo je preko 1,5 miliona dinara, a pre mesec dana završena je nabavka novog pauk vozila, gde je uloženo 3,4 miliona dinara bez PDV. “ Nadam se da će prosek uklonjenih vozila u odnosu na prethodni period koji je bio ispod proseka, i iznosio 1,02 vozila dnevno biti povećan, da na taj način uz pomoć saobraćajne policije i komunalne inspekcije pokušamo da uvedemo red u parkiranju vozila u gradu. I pored takve realizacije Pauk služba je prihodovala 2, 5 miliona dinara i poslovala pozitivno”, rekao Stanković.

foto: Kurir/T.S.

On je istakao da na teritoriji grada ima 33. 000 registrovanih vozila. Vranje je po broju vozila po stanovniku na trećem mestu u Srbiji pa je preko potrebno uvođenje reda u parkiranju, ocenjuje Stanković. “Realizacija Carinskog terminala je drastično povećana sa 100 na 800.000, do million dinara. Uloženo je oko tri miliona do sada. Asfaltiran je plato, nabavljeni novi sanitarni kontejneri sa tuš kabinom i portirnica. Na taj način se u poslovanju približavamo Nišu I Beogradu”, kazao je Stanković.

foto: Kurir/T.S.

U toku je rekonstrukcija parking prostora kod Robne pijace, tako da će ovaj prostor postati jedan od najsavremnijih parkinga sa video nadzorom i led rasvetom, a sve u cilju veće bezbednosti automobila koji se tu parkiraju”, kaže Stanković. JKP “Parking servis” u Vranju je organizator brojnih humanitarnih akcija i sponzorstava kojima je obezbeđeno preko tri miliona dinara za pomoć u lečenju najmlađih sugrađana obolelih od teških bolesti.

(Kurir.rs/T.S.)

