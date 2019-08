VLADIŠA (54) IZ OKOLINE DESPOTOVCA VEĆ 35 GODINA PEŠKE DOLAZI U GUČU: Evo zašto prevali 197 km i šta mu se najviše sviđa na Saboru trubača (KURIR TV)

Vladiša Petrović (54) iz sela Strmosten kod Despotovca već 34 godine dolazi peške na Sabor trubača u Guči.



U Guču je ove godine krenuo u nedelju, a kaže da ne žali što pređe 197 kilometra da bi došao na trubačko takmičenje.



- Potrebno mi je 2 noći i jedan dan da stignem na Sabor. Obiđem Beograd, Sremsku Mitrovicu, a noćim u Mačvi. Zatim preko Bogatića, Šapca i Valjeva dođem do Požege. Sa te strane se onda spustim do Guče. Svi me na putu prepoznaju i javljaju mi se, priča Vladiša.

Trubačku muziku i Guču zavoleo je kad je imao 17 godina, ali majka nije htela da mu dopusti da dođe u Guču.



- Te 1982. godine ja sam rekao majci da želim da idem u Guču, ali mi ona nije dopustila. Nije htela ni da me povede, ni da me pusti i te noći smo se jako posvađali, priča on sada već kroz smeh sećajući se tog dana.



Vladiša je na Sabor trubača u Guči prvi put došao 1985. godine i od tada se zaljubio u tu varošicu i manifestaciju.



- Jedva sam umolio majku tada da me dovede. Odmah mi se svidelo i tad je shvatila koliko mi to znači, kaže on.

foto: Kurir / Teodora Kostić

U Guči mu se kaže sve sviđa, a najviše voli što se druži sa trubačima, ali i glumcima i piscima koji dolaze na Sabor.



- Nastaviću da dolazim sve dok budem mogao, jer za mene je Guča nešto posebno, kaže Vladiša.

foto: Kurir / Teodora Kostić

Na pitanje kako uspeva da izdrži tako dug put iako više nije mlad, Vladiša kaže da je to zato što vodi zdrav život.



- Ne trošim duvan, alkohol, ne pijem ni kiselu vodu. Ne pijem rakiju, vino, pivo, ma ništa. Svi mi kažu - svaka tebi čast, priča Vladiša.

foto: Kurir / Teodora Kostić

Sabor trubača u Guči počeo je u četvrtak, 8. avgusta i trajaće do nedelje, 11. avgusta.



Finalno takmičenje u kojem učestvuje 16 najboljih orkestara iz Srbije održaće se večeras.



(Kurir.rs/Teodora Kostić)

Kurir