ČUDO U VOĆNJAKU KOD ARANĐELOVCA: Nikola i Đorđe svaki dan brali kajsije, a onda su na istom drvetu ugledali ŠLJIVE

U selu Banja nedaleko od Aranđelovca na porodičnom imanju Šećević, na stablu kajsije rodile su šljive.

Pojavu su uočila braća Nikola i Đorđe kada su otišli da uberu kajsije, ali umesto kajsija na stablu su videli šljive.

- Volim da odem u voćnjak i da berem voće tako je najukusnije jer deda ne prska pa mogu da jedem čim uberem. Brao sam kajsije skoro svakoga dana, polako prolaze i otišao sam da uberem još neku misleći da je ostala na grani, međutim naišao sam na šljive i to mi se baš svidelo, sada mogu da jedem šljive umesto kajsija - rekao je Đorđe.

Inače na porodičnom imanju Šećević uspeva razno voće tipično za ove prostore, ovakva pojava kod njih prvi put je uočena a stručnjaci iz oblasti voćarstva objašnjavaju da je prisustvo šljive na kajsiji posledica kalemljenja.

- Dešava se to kod podloga na koje se mogu kalemiti različite voćne vrste (šljiva i kajsija na podlozi koja je nastala iz semena Džanarike, trešnja i višnja na podlozi Divlje trešnje) pa tako može doći do slučajnog rađanja dve voćne vrste na istom stablu ali se to može i namerno kalemljenjem uraditi. Veoma je interesantno da na istom stablu imate na primer jednu sortu višnje i dve sorte trešnje, ili dve sorte šljive i dve sorte kajsije - objašnjava profesor Ivan Glišić sa Agronomskog fakulteta u Čačku.

Dodaje da je eksperiment sproveo u delo i na svom imanju gde je kalemljenjem dobio stablo jabuke na kom ima crvene, žute i zelene jabuke poznatih sorti, Ajdared, Zlatni delišes i Greni smit.

Ipak prema njegovim rečima ovakvi primeri su mogući samo kao hobi varijanta, u komercijalnom voćarstvu nema značaja.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/TopPres)

