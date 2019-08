LOZNICA PROSLAVILA 19 GODINA TURIZMA: Do narednog jubiralnog slavlja najavili festivale i unapređenje promocije tog grada

LOZNICA – Devetnaesti rođendan Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) obeležila je danas (15.8) prigodnim poslovnim koktelom ispred svojih prostorija u prisustvu brojnih gostiju, predstavnika grada, udruženja sa kojima sarađuje, turističke privrede i medija.

Prema rečima direktorke TOGL Snežane Perić, sve planirano je i urađeno, a cilj je da se nastavi razvoj postojećih manifestacija, kao što je slučaj sa ''LilaLO'' festivalom u drugoj godini njegovog postojanja, a da se one nastale u ovoj godini narednih dodatno unaprede.

foto: T.Ilić

Urađena je strategija razvoja turizma Grada Loznice i ovaj značajan dokument trenutno se nalazi u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija koje treba da ga odobri, osmišljena je za period do 2025. godine, a u cilju objedinjene ponude na turističkom tržištu potpisan je sporazum za osnivanje regionalne turističke organizacije koju će pored Loznice činiti i Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija i neohodna procedura je u toku.

Želja lozničke Turističke organizacije je da promocija na digitalnim medijima bude još bolja, njihov sajt je već veoma sadržajan i može se pratiti na više jezika, a aktivna je i na društvenim mrežama pa tako ima posebne fejsbuk stranice ''Visit Loznica'',’’LilaLO ’’ festival kao i predstojeći, prvi,’’Wolf fest’’, festival elektronske muzike koji će biti održan 16. i 17. avgusta u gimnazijskom dvorištu uz nastupe umetnika iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.

foto: T.Ilić

Perićeva je najavila u narednih mesec dana postavljanje info-kioska na ulazu u park u Banji Koviljači koji će zameniti postojeći info-pult i radiće ne samo do oktobra, kao što je to bilo do sada, nego svih dvanaest meseci u godini, a planu je i poboljšanje turističke signalizacije na području Loznice.



TOGL osim organizovanja, ili podržavanja različitih manifestacija stalno radi na unapređenju turističke ponude Loznice pa je nedavno postavila slova sa imenom grada u najstrožem centru grada, kod spomenika Vuku Stefanoviću Karadžiću. To je bio pun pogodak jer je to mesto postalo omiljeno za fotografisanje ne samo turista za uspomenu na boravak u Vukovom zavičaju nego i Lozničana.

U TOGL očekuju da dve decenije postojanja dočekaju sa još boljim rezultatima.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir