USKORO DRUGI „KALEIDOSKOP KULTURE“ U NOVOM SADU

Platforma „Kaleidoskop kulture“ u okviru koje će, kroz više od 400 programa, u fokus biti stavlјena kultura zajedničkog stvaralaštva, počinje 24. avgusta i traje do kraja septembra – rečeno je na konferenciji za novinare u Gradskoj kući, koju su održali gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktor fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ Nemanja Milenković. Platforma je deo projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, a izdvaja je to što povezuje prostore koji, u svrhu kulture, dobijaju potpuno novu namenu kao i programe, koji imaju novu dimenziju, ali i same aktere: od ustanova kulture preko vaninstitucionalne scene i nezavisnih umetnika do samih građana.

- Pred nama je još jedan niz ujedinjenih i dobro osmilјšenih kulturnih dešavanja, a kao Grad nastojimo da uklјučimo građane u kulturne programe, jer ne radi se o elitističkom konceptu, već kultura za nas predstavlјa neotuđivi i najbolјi deo Novog Sada, odnosno Novosađana. Projekat „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ dobio je dobru ocenu Evropske komisije, i čini se da smo bolјi od gotovo svih Evropskih prestonica kulture na dve godine do realizacije titule, a prema istraživanjima javnog mnjenja, i građani snažno podržavaju taj projekat. Krenula je izgradnja nove kulturne stanice na Slanoj bari, sledeća će biti na Novom naselјu, a Kreativni polis u tzv. Kineskoj četvrti značajno će promeniti sliku Novog Sada, jer jedan neugledan i nebezbedan deo grada, postaje atraktivan za kreativnu industriju, za kulturu, privredu, IT sektor, nevladine i omladinske organizacije. Prvi objekat koji ćemo tamo uskoro otvoriti će biti zgrada OPENS-a. Almaški kraj smo pretvorili u zaštićenu kulturnu zonu, i niko tamo ne može da gradi objekte koji narušavaju taj koncept. To je velika pobeda Udruženja Alamašana i lokalne zajednice. Predstoji nam uređenje Pozorišnog trga, od Uspenske crkve do Apolo centra, pa da konačno dobijemo centar grada kakav Novi Sad zaslužuje. I u taj projekat uklјučili smo lјude iz kulture, koji su osmislili da će se Pozorišnim trgom protezati specifična bakarna linija koja će simbolizovati najznačajnije datume, odluke i ličnosti iz istorije grada, a predstavlјaće liniju nekadašnje, male Jevrejske ulice – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević.

Kako se moglo čuti od Nemanje Milenkovića, prvi u nizu glavnih događaja u okviru „Kaleidoskopa kulture“, biće održan 24. avgusta, sa početkom u 21 sat, a krenuće na mestu nekadašnje „Novosadske kapije“ u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave, srušene nakon Prvog svetskog rata, gde će publika imati prilike da vidi, putem vizuelne projekcije, kako je ona izgledala. Zatim sledi Šetnja kroz nasleđe uz projekciju filma „Slučaj Petrovaradin“ o obnovi i razvoju Podgrađa, a Šabačko pozorište, dobitnik Sterijine nagrade za najbolјi savremeni tekst, koji se već izvodi u Nјujorku, Frankfurtu i Parizu, premijerno će izvesti predstavu „Bacači prstiju“ ispred Beogradske kapije, u 22 sata.

- 3. 4. i 5. septembra u Parku prisajedinjenja u 20 časova biće održana „Filmharmonija“ program koji spaja nemi film jednog od najvećih komičara svih vremena – Čarlija Čaplina i muziku sjajne Zagrebačke filharmonije. Nesvakidašnji koncert uz projekciju filma pod zvezdama je evropski prekogranični projekat Hrvatske i Srbije, u kojem je partner Muzička omladina Novog Sada. „Korzo“, i ove, kao i prošle godine, jedan je od klјučnih događaja koji će biti održan 14. septembra, na Bulevaru Mihajla Pupina, a nastupaju Vojvođanski simfonijski orkestar, pijanistkinja Rita Kinka, violinista Robert Lakatoš, pod dirigentskom palicom Aleksandra Kojića - rekao je Nemanja Milenković.

Kaleidoskop i ove godine okuplјa više od 60 organizacija, a veliki deo programa biće realizovan u kulturnim stanicama „Svilara“ i „Eđšeg“.

