OTKUPNA CENA DO 50 DINARA: Dobar rod kupine u lozničkom kraju (FOTO)

Ove godine vremenska prilike nisu bile naklonjena voću, ali je uprkos tome dobar rod kupine, pa su prinosi oko 15 do 20 tona po hektaru, u nekim kupinjacima i veći, kaže diplomirani inženjer voćarstva i vinogradarstva Zlatica Krsmanović iz lozničkog ’’Poljosaveta’’ koji pokriva Loznicu, Mali Zvornik, Krupanj i Ljuboviju.

Prema njenim rečima ove sezone je početak otkupa obećavao proizvođačima neku zaradu jer se otkupna cena kretala od 50 do 70 dinara zavisno od sorte, dok je bila i viša za organske proizvode. Onda je došlo do njenog pada pa je kupina plaćana po 30 do 50 dinara.

- Berba kupine na području ‘’Poljosaveta’’ je u punom jeku. Ovih dana došlo je do promene pa je otkupna cena, zavisno od sorte, ponovo od 40 do 50 dinara, što bi trebalo da vrati proizvođače u zasade iako su mnogi hteli da odustanu od berbe. Problem proizvođača je nedostatak radne snage, iako je dnevnica za berbu od dve do dve i po hiljade dinara, kaže ona.

foto: T.Ilić

Do nedavno je u zasadima na ovom području pretežno bila samo Čačanska bestrna koja je veoma rodna, laka za berbu, ali loših kvalitativnih osobina pa menja boju tokom zamrzavanja što je uticalo na otkupnu cenu i menjanje sortimenta. Sada su sve prisutnije ostale daleko kvalitetnije sorte Lohnes, Čester, Triplkraun koje u većem procentu treba da zamene Čačansku bestrnu. Krsmanovićeva ističe da je potrebno težiti što većem prinosu što se postiže uvođenjem savremenih tehnologija koje podrazumevaju obavezan sistem za navodnjavanje ‘’kap po kap’’, mrežu za zasenjivanje, primenu svih ostalih

agrotehničkih mera u optimalnom vremenskom roku i koristiti kvalitetan sadni materijal za sadnju.

Na području Loznice, Malog Zvornika Krupnja i Ljubovije pod kupinom je malo više od hiljadu hektara i te površine se uprkos klackalice oko otkupne cene godinama povećavaju. Inače, prošlogodišnji prinos bio je 18 tona, ali zbog niske otkupne cene mnogi uopšte nisu brali kupinu.

