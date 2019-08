NOVI SAD UŠAO U PORODICU ZELENIH GRADOVA: Evropa će finansirati obnovu SPENSA vrednu i do 4,5 milijardi dinara

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktorka za Zapadni Balkan Evropske banke za obnovu i razvoj Zuzana Hargitai potpisali su Pismo o namerama kojim se iskazuje obostrana zainteresovanost za saradnju između Grada Novog Sada i Evropske banke za obnovu i razvoj, u pogledu obezbeđivanja finansiranja Grada i/ili „ESCO“ kompanije za obnavlјanje energetske efikasnosti Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“.

Naime, EBRD je pristala da finansira i upravlјa konsultantskim uslugama za podršku SPENS-u u ažuriranju izvršene procene kapitalnih investicija i razvoju studije izvodlјivosti razrađujući u više detalјa različite mogućnosti energetske efikasnosti, kao i obnove u cilјu uštede vode, te proceni najefikasnijeg mehanizma finansiranja za podršku obnavlјanja SPENS-a. Po završetku konsultantskog zadatka, Grad će nastaviti razgovore sa EBRD-om, kako bi obezbedio finansiranje u svrhu implementacije projekta.

Gradonačelnik je tom prilikom potpisao i Potvrdu posvećenosti Grada za izradu Akcionog plana "Zeleni grad" upućenu Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Time je Grad Novi Sad potvrdio interesovanje da izradi taj Akcioni plan, a kao deo obaveza Grada, biće pokrenut investicioni projekat u jednoj od sledećih oblasti: zgrade sa niskim nivoom uglјenika i klimatskom otpornošću, voda i otpadne vode, čvrsti otpad, gradski prevoz, komunalni energetski sistemi (dalјinsko grejanje/hlađenje), ulična rasveta i infrastruktura obnovlјivih izvora energije.

- Posle dve godine sastanaka sa predstavnicima EBRD, krećemo u konkretizaciju predmeta razgovora koje smo vodili sa njima, u nekoliko segmenata. Dva uvodna dokumenta su danas potpisana, za "Zeleni grad“ i "SPENS“, ali postoji i treći pravni posao koji ćemo zajedno raditi. Ponosni smo što danas ulazimo u zajednicu "Zelenih gradova“ i zahvalјujući EBRD dobijamo grant u vrednosti od 300.000 evra za izradu akcionog plana. U svetu je, sa Novim Sadom, trenutno 30 gradova koji su deo te zajednice. Radi se o akcionom planu koji će nam pokazati šta i kako treba da činimo da Grad bude ekološki uređeniji, a on će pokrivati sve najosetlјivije oblasti iz segmenta zaštite životne sredine. Drugi dokument koji smo danas potpisali, je vezan za koncept "Zelenih gradova“ i radi se o tome da krećemo u izradu objedinjenog projekta za rekonstruckciju SPENS-a. Stručnjaci iz EBRD će oceniti koji je to finansijski aranžman najbolјi za Grad Novi Sad, u pogledu obnove ili zamene fasadnog omotača tog objekta, obnove krova, stepeništa, ali i unutrašnjih prostora kao što su velika i mala dvorana, bazeni itd. Do početka oktobra ćemo dobiti jasnu sliku šta ćemo da radimo dalјe sa SPENS-om i onda ćemo fazno donositi odluke o tome koje procese prve da realizujemo. Gruba procena je da celokupna obnova može da košta i do 4,5 milijardi dinara, a naša ideja je da SPENS tako rekonstruišemo, da on dobije novih 40 godina vitalnosti. Verujem da ćemo već na proleće naredne godine moći da vidimo prve radove na njegovoj rekonstrukciji. Dakle, ne rušimo ništa, nego sve obnavlјamo i čuvamo, a sve to što radimo oko SPENS-a proizlazi iz koncepta "Zelenih gradova“, rekao je Miloš Vučević i zahvalio se na odličnoj saradnji predstavnicima EBRD.

Gradonačelnik je dodao i da Grad zajedno sa EBRD radi na kupovini još 30 novih autobusa, na prirodni gas, čime se takođe vodi računa, ne samo o bezbednosti i kvalitetu prevoza Novosađana, već i o zaštiti životne sredine. On je naglasio i da će Novi Sad kao deo porodice "Zelenih gradova“ već u oktobru ili novembru krenuti u ozelenjavanje grada, kao i pošumlјavanje, zajedno sa konsultantima sa Polјoprivrednog fakulteta.

Direktorka za Zapadni Balkan Evropske banke za obnovu i razvoj Zuzana Hargitai je istakla da je tokom saradnje sa gradonačelnikom Vučevićem spoznala da on, kao lider koji ima jasnu viziju razvoja grada i koji je posvećen investicijama, ističe upravo obnovu SPENS-a kao jedan od prioritetnih zajedničkih projekata.

- Izuzetno mi je drago što svedočimo konkretnim koracima gradske uprave Novog Sada koja je iskazala posvećenost prema „zelenoj budućnosti“. Novom Sadu želim dobrodošlicu u porodicu „Zelenih gradova“ i da uvek bude posvećen implementaciji strategije zaštite životne sredine. Drago nam je što ćemo zajedno raditi i na nabavci 30 novih vozila za gradsko saobraćajno preduzeće, a mogu da najavim i da ćemo sa gradskom toplanom raditi studiju o tome kako bi JKP „Novosadska toplana“ moglo da iskoristi obnovlјive izvore energije, rekla je Zuzana Hargitai.

D.G.

Kurir