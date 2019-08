VALJEVCI BICIKLIMA DOPREMAJU POMOĆ DECI: Do sada su organizovali 6 humanitarnih akcija i prešli 5.000 kilometara

VALJEVO- Njima biciklizam nije samo hobi. Za njih je to mnogo više, jer su u njega utkali i humanost. Valjevci Nikola Tomić, Aleksandar Simić i Ivan Mišković odlučili da uz rekretavnu vožnju bicikala podstaknu druge ljude dobre da zajedno pomognu deci kojoj je pomoć potrebna. Do sada su organizovali šest humanitarnih akcija i na biciklima su prešli 5.000 kilometara.

Sve je počelo, kada su Nikola i Ivan prošle godine biciklama putovali do mora 450 kilometara. Time su zaintersovali mnoge ljude na društvenim mrežama, što im je dalo ideju da svoju vožnju kako kažu iskoriste na pravi način. U februaru im se pridružio Aleksandar, kada su organizovali prvu akciju za malog Todora u Kraljevu.

- Ta akcija je imala veliki odjek, nakon čega su usledile ostale. Bum se desio, jer novac koji skupljamo preko društvenih mreža, nosimo lično porodicama na ruke, ne uplaćujemo na žiro račune, jer ne znamo gde će taj novac da završi. Do sada smo imali šest humanitarnih akcija i na biciklama smo prešli 5.000 kilometara-kaže Nikola Tomić.

Ovi mladi Valjevci kažu da im pređeni kilometri i sav napor nije ništa u poređenju kada vide da su uspeli da nekom pomognu. Kako bi pomogli troipogodišnjem Strahinji Milenkoviću iz Lebana kraj Leskovca, da prvi put čuje svet oko sebe Nikola i Aleksandar rešeni su da pređu 700 kilometara za četiri dana. U akciji ''Vozi bicikl – produži život'' prikupljaće novac za operaciju i ugradnju kohalnog inplanta.

- Odlučili smo da mu pomognemo da bi mogao da čuje glasove svojih roditelja, sestara. Strahinja ima rok do šest meseci da se kohalni implant ugradi u njega, koji košta 20.000 evra, a oni su do sada prikupili 11.000 evra. Mi smo do sada prikupili oko 100.000 dinara, a već su nam se javili ljudi iz ovih mesta koja ćemo proći i nadam se da ako se budemo svi udružili i priča se bude proširila po Srbiji da možemo da pomognemo Strahinji da po prvi put čuje svet oko sebe- rekao je Nikola.

Ovi Valjevcu su biciklima krenuli iz Valjeva, preko Bajine Bašte, Višegrada, Foče, Sarajeva, Mostara, Trebinja, Dubrovnika, Kotora do Budve.

-Za ovu akciju imamo devet sponzora koji nas prate u ovom humanom gestu i želeo bih da im se zahvalim. Ovo mnogo znači i za nas, ali i za porodice za koje prikupljamo pomoć. Kilometri koje smo do sada prešli nisu teški u odnosu na to koliko znači kada nekome pomognemo-poručuje Aleksandar Simić.

Operacija koja je neophodna da bi mali Strahinja mogao da čuje primenjuje se kod dece uzrasta do četiri godine. Ovi mladi momci planiraju da akciju završe do početka septembra.

