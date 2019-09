RADIKALAN POTEZ UŽIČKOG UČITELJA: Školsku godinu počeo štrajkom glađu jer je ostao bez posla

UŽICE – Nesvakidašnja slika ispred Osnovne škole „Slobodan Sekulić“ u Užicu. Tridesetosmogodišnji učitelj Zlatko Cvijović, odlučio se na radikalan potez. On štrajkuje glađu kako bi skrenuo društvu pažnju na sebe i na svoj problem.

Naime, Zlatko je dvanaest godina radio na zameni u OŠ „Slobodan Sekulić“ kao učitelj, nastavnik matematike, fizike, bibliotekar… Od 01. septembra on je ostao bez posla jer je kako kaže pre dvadesetak dana došao učitelj koji je dobio radno mesto u OŠ „Slobodan Sekulić“ na Ljubanjama u izdvojenom odeljenju koje se otvara ove godine. Po njegovom mišljenu on bi trebao da bude primljen na to radno mesto jer ipak dvanaest godina radi kao zamena u školi.

foto: Privatna arhiva

Po onome što smo videli na licu mesta, Zlatko ima veliku podršku kolega iz škole. Oni za njega imaju samo reči hvale, kako dobrog čoveka tako i dobrog pedagoga.

O ovom problemu razgovarali smo i sa direktorom OŠ „Slobodan Sekulić“, Aleksandrom Uroševićem. On je za naš portal izjavio da sve funkcioniše po planu i programu za nastupajuću školsku godinu, kako u školi u Krčagovu tako i u IO na Ljubanjama. Za Zlatka, ima samo reči hvale i ističe da su isključivo kriterijumi odlučili o primanju drugog učitelja na to radno mesto.

(Kurir.rs/uziceoglasnatabla.com)

Kurir