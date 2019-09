LEPOSAVA I BISERKA SNIMILE SVOJE AURE I OSTALE U ČUDU: Ovoga u Čačku još nije bilo, evo šta su videle! Aparatura koja snima životnu energiju stigla u Srbiju (FOTO, VIDEO)

ČAČAK - Znamo da možemo snimiti kičmu, glavu, bubrege.. ali, da li ste znali da možete snimiti čak i svoju auru?!

Zvuči neverovatno, ali je istinito, a američki doktor Gaj Kogins prvi je ovakvo snimanje ponudio bogatašima sa Bevrli Hilsa krajem osamdesetih godina.



Dvadesetak godina kasnije, aparatura kojom se snima vaša životna energija stigla je i u Srbiju. Međutim, veliko je pitanje da li narod koji još sa sumnjom gleda i u psihologa, može da poveruje da nešto kao aura zaista postoji?!

foto: RINA

Rada Stanisavljević nije bila lenja i rešila je da ispita ovu modernu tehnologiju, a onda je doživela pravo iznenađenje.

"Uvek sam verovala u tu spiritualnu dimenziju, ali o aurama nisam razmisljala. Iz šale sam krenula na to snimanje, a onda o sebi saznala toliko toga. Shvatila sam koji su zapravo moji pravi problemi i to koliko energije trošim na nebitne stvari. Od tada se promenio moj pogled na svet", priča Rada.

Ako bi za auru tražili narodsko objašnjenje, ona bi verovatno mogla da se izjednači sa onom krilaticom - kako zračiš, tako i privlačiš.

"Kreativno i stumulativno iskustvo. Tako bih opisala svoje snimanje aure. Drugarice su se smejale kad su čule da sam to radila, ali bezbroj puta sam bespotrebno potrošila par hiljada dinara, pa zašto ne bih dala i za to", kaže uz osmeh Nataša Krunić iz Čačka kojoj snimanje aure nije promenilo život, ali joj je donelo lepu uspomenu.

foto: RINA

Ako je verovati snimcima, aura može biti - crvena, ljubičasta, zelena, plava, crna.. a svaka boja ima svoje značenje.

Biserka Dobanovski iz Novog Sada nakon nekoliko snimanja potvrdila je da ima čisto belu auru i da je jedna od retkih.

"Znala sam to, ali želela sam da imam materijalni dokaz, jer mi ljudi to volimo. Samo nas deset ima auru čisto bele boje", rekla je Biserka. To što ima belu auru, daje joj posebnu energiju koju ona, kako tvrdi, uz pomoć slika može da prenese na druge.

"Ti radovi su poznati kao otisak stvaraoca, jer ljudi sa čisto belom energijom većinom su iscelitelji", izjavila je Biserka i objasnila kako se prave te "energetske slike".

foto: RINA

"Stavim dlan u boju, skupim svu svoju energiju i onda ruku stavim na papir i na taj način prenesem pozitivnu energiju. Dok to radim ne smem biti nervozna", priča Biserka.

Dok mnogi odmahuju glavom, ne verujući ni u Boga, a ne u auru i energetske slike, Beograđanka Leposava Čubela kupila je sebi ovaj jedan "otisak stvaraoca".

"Ja sam osetila smirenje i koncentraciju. Bolje spavam, ne budim se noću, odmornija sam i meni je to dovoljno da poverujem u delotvornost", izjavila je bez premišljanja Leposava iz Beograda.

I tako, dok ljudi za svoje probleme u većini slučajeva krive druge.. možda, ali samo možda - i uzrok, ali i rešenje istih, se krije u boji vaše aure?!

(Kurir.rs/RINA)

Kurir