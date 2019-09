ISPOVEST HRABRE RADNICE IZ KRAGUJEVCA KOJU JE RAZBOJNIK NAPAO ŠRAFCIGEROM: Rekla sam sebi on meni pare uzeti neće! Kajem se što ga nisam gađala tom gajbicom (VIDEO)

"Videla sam odjsjaj u ruci i bila sam svesna šta može da se desi. Čim je ušao, rekao je: "Daj pare!" Uplašila sam se, ali sam rekla sebi : "On meni pare uzeti neće!"

Ovako priča žena heroj - Suzana Poznić, radnica iz prodavnice u Kragujevcu u koju je u ponedeljak oko ponoći ušao maskirani razbojnik i pokušao da opljačka radnju, preteći ženi šrafcigerom. Radnica je uz neverovatnu pribranost i hrabrost pružila otpor napadaču i sprečila ga da iznese novac iz prodavnice.

foto: Printscreen Youtube

Suzana je iz Kragujevca majka je dvoje dece. U trgovini ima staž od desetak godina , a u marketu u kom se dogodio napad zaposlena je tri godine. Sve do sada nije imala problema sa razbojnicima.

- Nekako sam bila spremna, jer je otprilike tri minuta pre napadača ušao dečko koji je svojim postupkom odao da će se nešto dogoditi. Snimao je radnju i stao blizu čokoladica, gledajući da se ne vidi od ulice - započinje priču Suzana i nastavlja:

- Bilo je pet minuta do 12, vreme da zatvaramo radnju, znala sam da gazda uskoro stiže, tako da mi to nije predstavljalo opterećenje. Ušao je dečko sa novčanicom od pedeset dinara i tražio kiselu vodu iz frižidera ispred radnje. On je znao da moram da izađem napolje, otključam frižider i ostavim ga samog u radnji. Rekla sam mu da ta voda nije hladna i da uzme vodu iz frižidera u prodavnici. On je ipak izašao napolje i uzeo vodu iz frižidera, i iako je ta voda bila skuplja za pet dinara. Rekla sam mu da je sve u redu, samo kako bi on izašao - objašnjava Suzana.

Posle njega, sasvim smireno i hladno ušao je drugi mladić sa maskom preko lica, noseći u ruci šrafciger.

- On je ušao korak po korak, sasvim smireno, kao da nije došao da me napadne i opljačka. Imao je na sebi trenerku, kapu i masku, nalik na navijačku. Ni lice, ni oči mu se nisu videli, potpuno je bilo teško razaznati koliko godina ima, da li je žensko ili muško - priča ova hrabra žena i dodaje:

- Videla sam odjsjaj u ruci i bila sam svesna šta može da se desi. Čim je ušao rekao je: "Daj pare!" Uplašila sam se, normalno, bilo me je strah, ali sam rekla sebi: "On meni pare uzeti neće!

Prema njenim rečima, muškarac je bio uporan i pokušao u više navrata da je ubode, sve vreme stojeći između tezge i rafa, u delu prodavnice odakle nije vidljiv sa ulice. U tom trenutku nije bilo nikoga u prodavnici, iako je, kaže Suzana, u to vreme obično gužva.

- Udarala sam ga gajbom, on je pokušavao da mi se približi i ubode me. Sve vreme sam dozivala gazdu, jer sam znala da bi u to vreme trebalo da dođe. On je ubrzo stigao i video da se nešto čudno događa - priseća se Suzana i dodaje da je, pošto je vlasnik prodavnice viknuo: "Pusti je", lopov pobegao napolje.

Suzana je, kako kaže, tada krenula za njim i obuzeta adrenalinom želela da "nastavi da ga bije, samo da kamere to ne snime." Povrede i ogrebotine po rukama koje je zadobila u borbi sa maskiranim razbojnikom uvidela je tek kasnije, nakon što je pristigla policija da obavi uviđaj.

foto: Printscreen Youtube

- Posle svega, pomislila sam: "Bože, moglo je svašta da se desi". Ali, najvažnije mi je da sam uspela da ispunim svoj cilj i ne dozvolim mu da uzme šta je naumio. Kajem se samo što sam propustila što sam u jednom trenutku imala prostora da ga jednom rukom uhvatim, a drugom da ga gađam gajbom - iskrena je ona i dodaje da bi identično postupila u slučaju da se ovakav nemio događaj ponovi.

Suzana je uspela da savlada strah i istraje u svojoj zamisli da ne dozvoli lopovu da uzme novac iz prodavnice koju smatra svojom drugom kućom. Ipak, smatra ona, ovakvom i sličnom ponašanju dece mora se stati na put.

- Žao mi je što je mnogo mladih ljudi na ulici, roditelji nemaju vremena za njih, umesto da ih usmere da sami zarade za parče hleba, bez obzira kolika je plata, jer na kraju sve ima svoju vrednost - zaključuje Suzana.

Podsetimo, policija je ubrzo identifikovala i uhapsila N. R. (23) iz Kragujevca zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju, a lišeni slobode su i A. B. (35) i M. P. (29) takođe iz Kragujevca, osumnjičeni da su u saizvršilaštvu podstrekli N. R. da izvrši krivično delo. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

(Kurir.rs/Blic, N. Raus)

Kurir