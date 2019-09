U IME SRPSKO-RUSKIH BRATSKIH ODNOSA! Loznički humanitarac trčao do Hilandara, a sada će čak do Moskve: Evo kada planira da stigne na Crveni trg (FOTO)

Između Beograda i Moskve je oko 2.220 kilometara. Za prevaljivanje te razdaljine na četiri točka potrebno je oko 24 sata, avionom tri sata leta, a Lozničanin Aleksandar Kikanović odlučio je da u prestonicu Rusije dođe pešice, tačnije namerava da do nje dotrči.

Uveliko je započeo pripreme za ovaj nesvakidašnji izazov i uveren je da će uspeti da ostvari naum.

Svestan je da je pred njim trasa koja će zahtevati veliki fizički napor i da se mora pripremiti najbolje što može. Trenira neumorno šest dana sedmično, tri provodi u teretani gde vežba pod budnim okom trenera Aleksandra Lekića, a tri tako što trkom ili vozeći biciklo ’’guta’’ kilometre.

- Planiram da u ime bratstva naša dva naroda trčim od Loznice do Moskve i da na cilju budem 9. maja naredne godine, na Dan pobede protiv fašizma. Ruski i srpski narod podneli su veliku žrtvu tokom Drugog svetskog rata,vezuje nas veliko prijateljstvo i zato baš tog datuma želim da ostvarim svoj cilj. Plan je i da predsedniku Putinu predam ikonu. Naravno, znam da je to dalek put, da uopšte neće biti lako, ali sam uveren da ću planiranog dana stajati u Moskvi,

kaže samouvereno Kikanović.

Do početka "ultramaratona" Loznica - Moskva ima još nekoliko meseci da se što bolje pripremi.

Namerava da krene za Rusiji 22. februara naredne godine, ranije nego što je potrebno da pretrči tu distanci jer želi da ima dovoljno vremena kako bi, ukoliko bude nepredviđenih okolnosti opet mogao 9. maja da bude u Moskvi.

- Za svoju ideju dobio sam podršku čelnih ljudi Grada Loznice što mi mnogo znači. Grad je spreman da mi pruži odgovarajuću logističku podršku, a neophodno je da me prati vozilo, lekar i još par ljudi jer ću tokom maratona sigurno nailaziti na područja gde neću biti u prilici da nađem smeštaj. Sigurno će biti i kišnih, pa i snežnih dana, bar na početku trčanja i nemoguće je da čovek bude potpuno sam na ovako dalekom putovanj, priča loznički maratonac.

Prijatelji će mu napraviti sajt tako da se u svakom trenutku može videti kako Kikanović napreduje i dokle je tačno stigao, koliko je kilometara pregazio.

Planira da tokom trčanja odmara bar jedan dan, možda i dva u sedam dana što će zavisiti od težine terena kojim bude trčao i njegovog zdravstvenog i

fizičkog stanja. On će se, kaže, odlično pripremiti za ovaj poduhvat, ali bi mu dobro došla podrška u sportskoj opremi kako bi mogao da trči svakoga dana u suvoj odeći i obući.

- Znam odlično šta me čeka. Trčao sam do Ostroga, ovoga leta do Hilandara i potpuno sam spreman. Što je veći izazov to sam rešeniji da uspem. Ovoga puta moje trčanje nema humanitarni karakter već samo želim da to uradim u znak bratskih veza našeg i ruskog naroda, kaže Kikanović koji će u sklopu

priprema učestvovati na drugoj Trci 1.300 kaplara koja će 14. septembra biti održana u Aranđelovcu.

Podsetimo, Kikanović je od sredine maja do početka jula trčao od Loznice do Manastira Hilandara udaljenog 918 kilometara. Tada je istrčao 23 uzastopna maratona prelazeći dnevno u proseku po 40 kilometara. To je učinio za dvogodišnjeg Nikolu Stakića iz Mačvanskog Prnjavora kako bi skrenuo

pažnju i podstakao ljude da pomognu ozdravljenje dečaka za čije lečenje u inostranstvu je bilo potrebno 50 hiljada evra, koliko je i sakupljeno.

Ovoga puta motiv je drugačiji, zadatak mnogo teži, a cilj osetno dalji, ali je

Kikanović odlučan. Priprema se, vežba i uveren je da će u maju biti oko 2.300 kilometara daleko od svoje Loznice, na Crvenom trgu u Moskvi.

