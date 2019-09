KAD SE PALMA DOHVATI KONOPCA I ZAPEVA: Predsednik Jedinstvene Srbije dobro se zabavio na Levačkoj pasuljijadi, a evo šta je poručio iz Srbima!

Jedna od pratećih manifestacija bilo je takmičenje u povlačenju konopca, a jednoj od ekipa u pomoć je pritekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Ekipa je imala prednost sve dok Palma nije pustio konopac, a onda je suprotna ekipa pobedila.

Marković je zatim obišao takmičarske štandove na kojima se krčkao pasulj i dobro raspoložen nije propustio priliku da zapeva "Šta to radiš lepa Maro", a onda meraklijski "Odakle si sele".

On je poručio da moramo da čuvamo srpsku tradiciju i da je to razlog zašto je došao u Sekuriče.

" Stalo mi je do srpske tradoicije , a posebno do srpskog pasulja. Ja kada mi dođe neki stranac u goste obavezno poslužim pasulj prebranac. Takmičenje se održava u porti crkve Svetog arhangela Gavrila i to ima svoje razloge. Da ne zaboravimo Srpsku pravoslavnu crkvu i poštujemo tradiciju srpske nošnje, stalno moramo da govorimo šta je Srbija i srpske vrednosti!", poručio je Palma sa Levačke pasuljijade.

