O GOVORU KUSTURICE BRUJI CELA SRBIJA! PRED KUĆOM VUKA KARADŽIĆA PORUČIO: Izdržali smo pod Turcima, preživećemo i pod Atlantskim savezom (FOTO)

TRŠIĆ - Na otvorenoj pozornici kraj Žeravije u Tršiću, kod Loznice, rodnom selu reformatora srpskog pisca i azbuke Vuka Stefanovića Karadžića (1787-1864), danas 15. septembra je održana završna svečanost 86. Vukovog sabora.

Posle ''Himne Vuku'' Stevana St.Mokranjca i pozdravne reči Vidoja Petrovića,

gradonačelnika Loznice, tradicionalnu saborsku besedu održao je naš poznati reditelj Emir Kusturica. U izjavi za medije datoj posle besede on je kazao da svaki put kad dođe u Beograd otkrije da je jedna nova engleska reč ušla u srpski.

- To čine tablodi, to je u stvari govor koji je izvan onih rijalitija gde se pojavljuju pametni ljudi koji dobro govore, a to ispod jedan odsto, možda i čak manje. Taj Vukov jezik opstaje u nekoj čudnoj fuziji sa engleskim koji ga sve više napada, a posebno kad znamo da je je engleski jezik onaj koji dnevno izbaci oko sto novih reči. On može da bude žrtva novog vremena, ali ono što je meni važno je da mi imamo pisce koji dobro pišu i koji uvek bivaju važniji za budućnost od onoga hejtovanja, ili ne znam šta se sve koristi kao direktan prevod sa engleskog. Imamo dobre pisce i ipak će literatura biti ta koja će u budućnosti biti presudna za pamćenje koje se odvija na osnovi dostignuća Vuka Karadžića – kazao je Kusturica.

On je u Tršić doleteo helikopterom kod Vukove spomen-škole i kaže da je bio ’’šokiran’’ kada je video ’’ovoliko sveta’’.



- Ima nešto u matici kod pčela, ima nešto kod ljudi u tom duhovnom smislu što zrači centrifugalnom silom i vrloje pametno što se ovo ovde odvija. Zapravo je svake hvale vredno zato što vreme u kome televizija i strimovi razni, kako kažu u Beogradu, uzimaju sve više prostora čovek u zajednici, sa kojom ne deli samo prostor, nego i duhovno jedinstvo je zapravo ono što sam ovde primetio i zato to vredi – smatra on.



Kusturica je ocenio da danas ne vodimo borbu kakvu je vodio Vuk rekavaši da smo se ’’prepustili’’.

-Imamo izražen smisao za realnost, nemamo više distancu i upali smo u fazu bez iluzije koja je najopasnija za ovaj narod. Sve je upereno na ’’Dobro to, a šta ću ja sutra’’, zapravo, kao i uvek ponavljam da je suštinska duhovnost jedini naš spas. Mi smo odavno izvezli svoju radnu snagu i sad je ovo završnica nove seobe, seobe čine jednu od pet ključnih tačaka u kulturološkoj istoriji Srba. Pitanje veze koju ostvaruje religiozno osećanje, ne mora čovek da ide u crkvu, ali mora da bude vezan izvan, vannovčanim tokovima sa svojom zajednicom, utoliko je taj smisao za realnost postao zlokoban. Nadam se, izdržali smo pod Turcima, izdržaćemo i pod Atlanskim savezom – kazao je Kusturica posle besede u Tršiću.



Inače, posetioci su u umetničkom programu videli premijerno izvođenje pozorišne predstave ’’Odbegli princ’’ prema tekstu profesora dr Boška Suvajdžića, u režiji Darka Kamarita, a ovogodišnje saborovanje završeno je saborskim poselom u kome je učestvovao Srpski kulturni centar ''Vuk Stefanović Karadžić'' iz Bačke Topole. Saborski programi počeli su 9. septembra, a odvijali su se u znaku jubileja osam vekova od proglašenja samostalnosti Srpske pravoslavne crkve.

U Loznici i Tršiću za poštovaoce Vukovog dela bilo je pripremljeno više različitih programa, književnih večeri, koncerata, pozorišnih predstava i izložbi. Loznički Centar za kulturu “Vuk Karadžić”, organizator je 86. Vukovog sabora

održanog pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i Grada Loznice.

Vukov sabora je naša najstarija i najmasovnija kulturna manifestacija, a održava se u čast reformatora rpskog jezika Vuka Karadžića. Prvi Vukov sabor održan je 17. septembra 1933. u dvorištu njegove tada obnovljene i osveštane spomen-kuće,i od tada se uoči Male Gospojine u Tršiću svake godine, okupljaju poštovaoci Vukovog besmrtnog dela.

(Kurir.rs/T.Ilić)

