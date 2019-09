MALA MILICA IZ OKOLINE LOZNICE DOBILA LAPTOP: Poklon dobila od Udruženja ratnih dobrovoljaca, a evo zašto su izabrali baš nju

LOZNICA – Prvi od tri laptopa Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 danas (17.9) je poklonilo Milici Vasić, učenici šestog razreda OŠ “Vuka Karadžić” u Lipnici kod Loznice.

Time je počelo sprovođenje njihove odluke da nešto više od polovine dobijene nagrade za projekat “Čuvari Loznice” na konkursu lokalne samouprave “Moja ideja za moju Loznicu” usmere na nagrađivanje tri osnovca sa po jednim laptopom.



Prema rečima predsednika udruženja Zorana Tošića, odlučeno je da se za 120 hiljada dinara nabave tri laptopa koja će biti uručena početkom nove školske godine dobrim učenicima u seokim sredinama.



- Odluku koji će to biti učenici prepustili smo školama, ali smo mi odlučili da to budu deca iz seoskih sredina koje imaju veze sa našim delovanjem. Danas smo obradovali malu Milicu koja nije očekivala ovakav poklon, a dobila je i ranac za laptop dok smo školskoj biblioteci poklonili knjige iz naša tri izdanja. Naredne dve nedelje obradovaćemo po jednog učenika škola u Tekerišu i Trbušnici – kaže on.



Škola u Tekerišu odabrana je zbog mesta čuvene Cerske bitke, Lipnici, jer je u njoj bilo komandno mesto Drinske divizije u toku gučevskih operacija, a Trbušnici zato što je to rodno mesto najmlađeg vojnika svih armija Prvog svetskog rata Momčila Gavrića, objasnio je Tošić.



Inače, Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 je za projekat ’’Čuvari Loznice- učionica prvog srpskog ustanka”, autora Zorana Tošića, dobilo drugu nagradu i 200 hiljada dinara. Projekat podrazumeva rekonstrukciju dela lozničkog šanca iz boja na Loznici 1810. godine u dužini od 50 metara.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir