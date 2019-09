BAKA DANIMA NE SPAVA ZBOG GROBA U DVORIŠTU: Još nije reagovala ni policija ni tužilaštvo na sumnjivu humku kod Radine kuće (FOTO)

Nemam mir od kada sam našla grob u dvorištu. I ne spavam noću. Nije mene strah groblja i pokojnika, mene je strah jer ne znam ko je unutra. Bojim se da nije nečije dete".

Ovim rečima opisuje dramatične trenutke Radmila Paunović (70) iz Bublice kod Prokuplja koja je pre desetak dana slučajno pronašla grob u svom dvorištu koje se graniči sa seoskim grobljem. Humka obrasla travom izgleda još jezivije jer na njoj nema nikakvih obeležja, ali za sad nema naloga nijednog državnog organa da se grob otkopa i zaviri u njegov sadržaj.

foto: Kurir.rs/B.R.

Desetak dana imam grob u dvorištu. Zabrinuta sam, ne znam šta je u grobu. Idem do tog mesta svakog dana da ga neko ne iskopa. Nije tu sahranjen čovek koji je umro običnom smrću nego je možda neko ubijen i bačen. Kako to nikog ne zanima? A ja da ga iskopam odmah bi me strpali u zatvor. Nema krst na grobu, nema ništa. Bojim se da nije neka mlada osoba, traže se tolika nestala deca, ali to pravosuđe kao da ih je baš briga - jada se baka Rada.

Ona kaže da grob već danima stoji gde je bio - samo novinari dolaze da ga vide, niko drugi ne preduzima nikakve mere.

- Razmišljam i lično da se obratim predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Neću dozvoiliti da grob ostane u mom dvorištu ni pod razno, ne znam što ovi iz Prokuplja ćute, nije mi jasno. Biću uporna, tražiću pomoć svuda, pa i u Beogradu. Predsednik naše mesne zajednice kaže da će, ako treba ići i on u Beograd. I nad popom ima pop, valjda ću nešto da uspem - kaže baka Rada.

foto: Kurir.rs/B.R.

Ona živi u kući čije se dvorište površine 23 ara graniči sa seoskim grobljem. Zimus je bila odsutna iz kuće na mesec i po dana, pa nije isključeno da je tada i nastao grob, koji je slučajno otkrila pre desetak dana, kada je pokošena trava u dvorištu. Ona je je nakon toga o pronalasku groba obavestila prokupačku policiju koja je izvestila tužilaštvo.

U prokupačkoj policiji je ranije rečeno da je policija izašla na lice mesta, da je obavila razgovor sa ženom i o događaju obavestila Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir