Ovako je jedan naš sugrađanin sinoć zatekao svoj Audi A6. On kaže da je lopovima za ovo trebalo malo više od sat vremena. Sumnja se da je kranji cilj bio otuđenje vozila, ali da je lopove nešto omelo u njihovom planu. Policija je izvršila uviđaj. Incident se dogodio u Ulici Novosadskog sajma #nsuzivo #novisad

