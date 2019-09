U JAGODINI VIŠE NEMA SELJAKA, SADA SU GOSPODA: Evo šta je Palma poručio u najvećem jagodinskom selu Ribaru (FOTO)

- Hoćemo da se poljoprivredni proizvođači više ne nazivaju „seljacima“. Strašno mi smeta kada neki kažu „seljaci“. Poljoprivredni proizvođač je „gospodin poljoprivrednik“. Ako sačuvamo selo sačuvaćemo i grad i one koji žive u gradu. I da ne koristimo selo samo kada je teško, da se onda selo pita, već uvek da se pita - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma tom prilikom.

- Nismo došli u najveće jagodinsko selo Ribare da otvaramo toalete i kupatila pored njiva, nego da obiđemo i da vidimo kako su urađeni putevi do njiva i da li su radovi izvršeni kako smo se dogovorili. Toaleti sa kupatilima biće postavljeni na svakih 300 metara pored njiva u svim jagodinskim selima, a ima ih 52. Hoćemo kada gospodin poljoprivrednik dolazi u njivu, kada su vrućine, da može da se istušira. Nasipamo puteve kamenom do svake njive takođe u sva 52 sela i to u prvoj fazi 120 kilometara puteva, odnosno kao od Jagodine do Beograda. Širina puta je 3 metra, sa debljinom od 20 centimetara i sve to finansira grad Jagodina. Ja se nadam da ćemo za godinu i po dana nasipati kamenom sve puteve do njiva na teritoriji grada Jagodine. Bez poljoprivrednika nema života i moramo da vodimo računa o poljoprivrednim proizvođačima -rekao je Marković.

foto: Kurir

- Posebno mi je drago kada vidim da se prvi put dešava da poljoprivredni proizvođač dolazi do njive putničkim automobilom. Nekada se nije moglo ni traktorom doći do njive zbog loših puteva. Ovo, najveće jagodinsko selo Ribare, ima gas, vodu, novoizgrađeni dom kulture, osnovnu školu na evropskom nivou, tri terena za male sportove, jedan sportski teren sa veštačkom travom u školskom dvorištu, penzionerski klub, svi se na teritoriji grada Jagodine voze besplatno autobuskim prevozom i naš cilj je da se uslovi života na selu ne razlikuje od onih u gradu. Takođe, poljoprivredni proizvođači u Jagodini imaju besplatne tezge na pijaci, ne plaćaju porez na poljoprivredno zemljište, a grad Jagodina je plaćao kamate za kredite poljoprivrednicima i prvrednicima“, kaže Marković.

On kaže i da je siguran da dolaze bolji dani za poljoprivrednog proizvođača u Srbiji i da je i država Srbija počela da daje subvencije svojim poljoprivrednicima.

foto: Kurir

- Nikada nisam hteo da prihvatim kada me zovu neki „stručnjaci“ i pitaju da li mogu da okupim poljoprivrednike da im održe predavanje. Ja ih pitam „imate li vi neka sredstva, neke pare da date poljoprivrednim prozivođačima, a ne da im pričate koliko đurbiva ide na hektar zemlje i koliko im nafte treba da bi se obradio jedan hektar. U oktobru idemo u uzvratnu posetu Egiptu, bili su nam ovde političari iz Indije i Nigerije i to su velika tržišta i mi moramo da iskoristimo te nekada prijateljske zemlje, kako bi plasirali naše poljoprivredne proizvode u Afriku i Aziju. Borimo se da se ne uvoze poljoprivredni proizvodi iz država gde su velike subvencije, jer kada na primer uvozimo neki poljoprivredni proizvod iz Holandije gde su velike subvencije, taj proizvod je jeftiniji od našeg domaćeg i tako se pravi direktna konkurencija našim poljoprivrednim proizvođačima - kaže Marković.

foto: Kurir

GRADONAČELNIK VOZI AUTOMOBIL KAO VAŠ

- Privatni automobil kojim je ovde došao i koji uvek koristi gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović se po kvalitetu, starosti i ceni ne razlikuje od vaših automobila poljoprivrednih proizvođača. Ja sam došao džipom, ali ja džipove vozim od 1990. godine i nisam prvo postao političar, pa onda kupio automobil i to vi svi znate i u selu Ribaru i u mom Končarevu i svuda u Srbiji - kazao je Palma.

Kurir.rs

Kurir