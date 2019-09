NEZAPAMĆEN SKANDAL U SRBIJI, VERNICI ŠOKIRANI! Sveštenik im ZBRANIO DA PALE SVEĆE koje nisu kupili u crkvi!

Crkveni odbor u Aleksandrovcu doneo je po mnogima nesvakidašnju i začuđujuću odluku da se zabrani vernicima da pale sveće koje nisu kupili u crkvi.

Kao razlog za to navode da je prodaja sveća najveći crkveni prihod.

- Primećeno je da pojedini parohijani donose u Crkvu da pale svoje svećem kupljene u prodavnici, na pijaci ili u komšijskoj pogrebnoj radnji. Razlog tome je, po njihovoj priči, što su tamo sveće jeftinije. Međutim, pošto jedna crkvena opština najviše prihoduje od prodaje sveća, a uz sva nastojanaja da se spreče ovakve akcije čijim vinovnicima je cena sveća u Crkvi samo izgovor za bezobrazluk, samovolju i neposlušnost, crkveni odbor u Aleksandrovcu jednoglasno donosi i usvaja odluku o zabrani upotrebe sveća kupljenih van Crkve. To važi za stalno, za sve prilike, vreme pre i posle. Liturgije, sva činodejstva, a naročito opela - navodi se obrazloženju odluke, koja je objavljena i na Fejsbuk stranici Crkve svetog Nikolaja u Aleksandrovcu.

Predsednik crkvenog odbora SPCO Aleksandrovac, jerej Željko Matić, potpisao je ovu odluku.

Matić je za portal E-Braničevo rekao da odluku nije doneo sam, već čitav odbor, a da "račune polažu episkopu".

On je rekao da je odluka o zabrani korišćenja sveća kupljenih van crkve, lokalnog karaktera i da se odnosi samo na parohiju Aleksandrovac.

- Stojimo iza svake svoje reči, iako znamo znamo da su oštre. Ali te reči su upućene lokalnoj zajednici. I kao što to nije normalno u drugim crkvama, tako je to u Aleksandrovcu normalno - rekao je on.

Kurir.rs

Kurir