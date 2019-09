VELIZAR (85) IZ SELA BELO POLJE JE FENOMEN U SRBIJI: Vozi juga već 50 godina, a nikad nije napravio prekršaj! Sud mu izdao uverenje jer je jedinstven slučaj u zemlji

GORNJI MILANOVAC - U doba bahatih vozača koji ne poštuju ni saobraćajne propise ni policiju, osamdesetpetogodisnji, Velizar Savić, iz sela Belo Polje - vozač je za primer! Naime, ovaj penzioner za pola veka dugog vozačkog staža nije napravio, verovali ili ne - nijedan prekršaj i za to je dobio i pismeno uverenje od Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu, tako da on možda nije jedini dobar vozač u Srbiji, ali jedini je koji za to ima i odštampanu potvrdu.

foto: RINA

"Kad sam jednom prilikom čuo, koliko pojedini poznati pevači daju para za saobraćajne kazne, ja sam ostao u šoku. Presabrao sam se i shvatio da ja ni jednu jedinu kaznu nisam platio i zato sam želeo da to imam i dokumentovano, da se zna", rekao je Velizar.

Krstario je širom bivše Jugoslavije, ali sve je radio po propisima, kako kaže, bez obzira da li ima policije na vidiku ili ne. Nikad nije žurio, sem u situacijama kad je bio hitna pomoć, pošto jedini u selu ima automobil, ali ni tada ne brže od 70 kilometara na čas.

foto: RINA

"Ja kad sednem u kola i kad idem 60, imam osećaj kao da letim i zato vozim isključivo polako i pažljivo, nigde zakasniti nećemo. Pritom, nemam para za bacanje, da bih plaćao kazne i popravljao kola ako se pokvare od brze vožnje", priča ovaj vozač bez greške.

foto: RINA

Velizar je uvek bio veran samo domaćim automobilima, pa nakon dva stojadina i fiće već skoro 40 godina u njegovoj garaži parkira se jugić.



"Taj auto sam dobio na poklon od tasta za prvih 10 godina braka, jer sam se pokazao kao dobar zet i domaćin. I evo taj auto je kod mene već nekoliko decenija", rekao je uz osmeh ovaj starac koji je na imanje Andrića, kako kaže došao na miraz.

foto: RINA

Savić bi definitivno mogao da posluži za primer svima koji su se ikad dohvatili volana, jer često naš, ali i životi drugih ljudi zavise upravo od ponašanja u saobraćaju.



(Kurir.rs/RINA)

Kurir