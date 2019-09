ČETVOROTOČKAŠI NA SIGURNOM! PLAN ĆE BITI PREMAŠEN: Uređena nova parking mesta u Loznici (FOTO)

U želji da što više građana ima mesta za ostavljanje svojih četvoročkaša lozničko JP ’’Parking servis’’ uredilo je ovih dana nova parking mesta između zgrada u jednom delu grada.

Od početka godine u Loznici je u rekonstruisanom Bulevaru Dositeja Obradovića uređeno 112 mesta, u centru grada asfaltiran prostor za 33 vozila, a ovih dana je uređenjem blokovskog dela kod takozvanih K-zgrada omogućeno parkiranje za 89 automobila.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

’’Parking servis’’ trenutno u sistemu kontrole i naplate javnih parkirališta ima 1.276 mesta, 157 u prvoj - crvenoj i 1.119 u drugoj, odnosno plavoj zoni.

Na tome se neće stati jer je u planu da bude uređeno još nekoliko blokovskih parkinga i to u centru grada. Prema ranijem srednjoročnom planu Loznica je od 2017. do 2021. trebalo da ima 1.285 parking mesta, ali će to najverovatnije završetkom novih blokovskih parkinga biti premašeno već ove godine.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

Za one koji se parkiraju u Loznici sat u prvoj zoni košta 46, a drugoj 30 dinara za sat, sa PDV, a naplaćuje se radnim danom od 7 do 21, subotom od 7 do 14 sati, dok je nedeljom ostavljanje vozila besplatno. Za stanare povlašćena parking karta košta 360 mesečno.

Inače, kod K-zgrada je do uređenja prostora i početka naplate, druga zona, bila lutrija naći slobodno mesto, a otkako se parkiranje plaća to više nije problem. Slično je u delu Bulevara Dositeja Obradovića, takođe druga zona, gde na jednom parkingu od dvadesetak mesta gotovo uvek, u bilo koje doba dana i sedmice, bude uparkirano tek nekoliko vozila, a na par metara udaljenoj pošljunčanoj stazi do zgrada i u parku ih bude i do dvadesetak.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

(Kurir.rs/T. Ilić)

Kurir