LETELE KAMENICE, RADIO BIBER SPREJ, IMA POVREĐENIH: Sukob meštana Toplog Dola i obezbeđenja invstitora mini-hidroelektrane

U staroplaninskom selu Topli Do rano jutros došlo je do sukoba između meštana i obezbeđenja koje je angažovao investitor i to kada su pokušali da krenu sa radovima na izgradnji mini-hidroelektrane. Kako svedoče meštani, sukobljene strane razmenjivale su kamenice, a ima i povređenih. U policiji potvrđuju da su intervenisali u selu i dodaju da su obavestili nadležno Tužilaštvo.

foto: Južne vesti

Verbalni sukob je najpre nastao jutros oko 6:30 kada je investitor pokušao da uđe u selo preko mosta na kome su postavljene barikade, gde meštani i aktivisti danonoćno stražare.

- Bilo je blagog sukoba sa meštanima. Neka vrsta provokacije, pokušaj da se prođe. Zasad svako drži svoje pozicije. Ljudi su kao pomoć stigli već. Pokušali su na prepad da uđu, međutim nisu uspeli zbog barikada na mostu - izveštavaju meštani sa lica mesta.

Međutim, sa druge strane sela, iz pravca Babinog zuba, radnici i obezbeđenje su tokom noći došli u selo i ogradili gradilište. Kada su ih meštani primetili, okupili su se u većem broju i tada je došlo do eskalacije sukoba.

- Letele su kamenice, ima razbijenih glava među braniteljima, a i na suprotnoj strani. Policija je u malom broju. Sad je malo zatišje, zovemo policiju. Ne rade ništa, tu smo kod njihovog placa. Obezbeđenje je koristilo i suzavac, ima povređenih - svedoče aktivisti.

foto: Južne vesti

Situacija u Toplom Dolu se menja iz minut u minut, a kako kaže član Saveza mesnih zajednica Stare planine Milan Đorđević, trenutno je mirno i dodaje da je investitor i obezbeđenje napustilo selo putem ka Babinom Zubu.

- Meštani im nisu dozvolili da prođu mostom ka Pirotu, poručili smo im da odu putem kojim su i došli preko planine - kaže Đorđević.

U pirotskoj policiji potvrđuju da su intervenisali jutros tokom sukoba meštana sela Topli Do i obezbeđenja i radnika na izgradnji mini-hidroelektrane.

O ovom događaju obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu, po čijem nalogu, policija trenutno obavlja razgovore sa prisutnima i intenzivno radi na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja - saopštavaju u policiji.

Nakon prikupljenih obaveštenja, policija će o novim saznanjima izvestiti nadležno tužilaštvo.

foto: Južne vesti

U Hitnoj pomoći kažu da su zbog povreda meštana njihove ekipe na terenu.

Investitor mini-hidroelektrane Gornjak Dragan Josića najpre je bio nedostupan, a kasnije se nije javljao na telefon i ne odgovara na SMS poruke, pa novinari Južnih vesti još nemaju i njegov komentar o celoj situaciji.

Podsetimo, meštani Toplog Dola poručili su da će barikada na mostu u selu ostati do ispunjenja obećanja predsednika Srbije o zabrani gradnje mini-hidroelektrana u zaštićenim područjima i dok investitoru ne istekne građevinska dozvola za MHE.

(Kurir.rs/Južne vesti, Lj.Filipov)

Kurir