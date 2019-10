SLOBODAN IZ GUČE PROKRSTARIO CELU JUGU, A NEMA DOZVOLU: Policija ga zaustavila samo jednom u životu i to pred penziju! Ruka zakona ga stigla u poslednji čas (FOTO, VIDEO)

LUČANI – Slobodan Bugarčić iz Guče krstario je drumovima bivše Jugoslavije i verovatno je jedini vozač kome policija nije mogla da oduzme vozačku dozvolu i to samo iz razloga jer je uopšte nema.

foto: RINA

Ovaj Dragačevac nikad nije zakoračio u auto-školu, ali to ga nije sprečilo da sedne za volan.

“Lično sam dovezao fiću iz Prištine do Guče, bez vozačke dozvole. Išao sam na more, na planinu i nikad nisam napravio prekršaj, pa me policija nije zaustavljala”, tvrdi Slobodan.

foto: RINA

Međutim, pravda je možda spora, ali definitivno dostižna. Ruka zakona ipak je stigla ovog vozača i to samo par meseci pred penziju.

“Pošao sam na groblje, da zapalim sveću pokojnoj ženi. Video sam patrolu i policajca kako maže tablicom na kojoj piše stop. Stao sam, on mi je naravno tražio saobraćajnu i vozačku dozvolu, a ja sam dao samo ovo prvo”, priča Slobodan.

Policijac je bio šokiran kad je čuo da vozač kog je zaustavio nikad nije ni imao vozačku dozvolu niti je polagao vožnju.

“Zamolio sam ga kao brata da mi ne piše kaznu, a ja sam obećao da ću sutradan prodati auto i nikad više neću sesti za volan”, rekao je Slobodan i dodaje da iako je auto prodao kazna mu je ipak napisana i stigla na kućnu adresu. A, nakon kazne, stigla je i sudska odluka koja je bila po malo neobična.

“U tom rešenju meni se oduzima pravo na vožnju. Kao oduzeli su mi vozačku dozvolu koju ja uošte nemam”, kaže Slobodan.

foto: RINA

Ovaj vozač održao je svoje obećanje, nakon što mu je policija napisala kaznu, prodao je svoj automobil i više nije vozio, a kaznu od 120.000 hiljada dinara pošteno je platio. A ono što planira jeste da uskoro ipak sedne za volan, ali ovaj put po propisima.

“Upoznat sam sa slučajem vozača autobusa iz Beograda koji je godinama vozio bez adekvatne vozačke dozvole i na kraju ju je dobio besplatno, planiram da se obratim i Ministarstvu da vidim da li to mogu dobiti i ja”, izjavio je Slobodan.

(Kurir.rs/RINA)

