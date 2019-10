ČUDO U SELU KOD VALJEVA! SREĆA U KUĆI PETRIĆA: Ovca ojagnjila 5 jagnjadi, tiskaju se uz majku, ali će ipak morati da se hrane iz flašice (FOTO)

VALJEVO - Za samo nekoliko minuta stado porodice Petrić u valjevskom selu Beomužević postalo je brojnije za petoro jagnjadi! To ne bi bilo ništa neobično je da je pet ovaca na svet donelo po jedno jagnje, već je u ovom slučaju reč o petorkama koje je ojagnjila jedna ovca.



Ovo je veoma redak slučaj s obzirom na to da se radi o sjeničkoj ovci.



- Prošle godine ona je ojagnjila troje, ali se ipak nismo nadali da će ih sada biti petoro što je zadivljujuće. Naše ovce jagnjile su po dvoje ili troje, ali ovo se prvi put desilo. Kako bi ih podgajili moraćemo da ih hranimo na flašicu-kaže Svetlana Petrić.

foto: S.S

Iako je ovih pet zdravih i jakih jaganjaca na svet došlo primenom sinhronizacije estrusa kod ovaca, čime se grla hormonskim putem van sezone parenja uvode u estrus uz prirodno parenje u prisustvu ovna, ova pojava je ipak veoma retka.



-Kod sjeničke pramenke ovce u proseku ojagnje 1,6 do 1,7 jagnjadi, što znači da svaka druga ovca ojagnji po dva jagnjeta. Retkost je i tri ili četiri, a kamoli pet što je u procentima jako zanemarljivo. Kada govorimo o sinhronizaciji estrusa uz pomoć sunđera tu je povećana količina hormona u odnosu na prirodno parenje, pa iz tog razloga dolazi do većeg broja zametnutih plodova i to najčešće dva ili tri. I pored toga u ovom načinu parenja retko se dešava da ovca na svet donese petoro jaganjaca'', objašnjava veterinar Đorđe Marković.

Inače, Petrići iz Beomuževića trenutno imaju 50 ovaca, a planiraju proširenje stada.

