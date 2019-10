KURIR NA MESTU VATRENE STIHIJE U NIŠU, POGLEDAJTE ŠTA JE OSTALO OD STANA: Stanari zgrade evakuisani u korpama! DRAMATIČNO SPASAVANJE jer su vatrogasni aparati u zgradi pokradeni (VIDEO)

NIŠ - Dramatično spasavanje stanara zgrade Bulevar Nemanjića 21 gde je noćas oko 2 časa izbio požar u stanu porodice Savić, uspešno je izvedeno.

Evakuisana je cela zgrada zbog opasnosti da se požar proširi.

Vatrogasci su zbog jakog plamena koji je zahvatio i hodnik, morali korpama sa viših spratova spuštaju stanare od kojih je petoro završilo u Urgentnom centru jer su se nagutali dima, a jedan vatrogasac je zadobio posekotinu na ruci.

Uviđaj je obavila policija, ali glavna sumnja uzroka požara u stanu na četvrtom spratu su varnice iz utikača gde je bio uključen frižider. Neverica se sakupila među stananovnicima jer je pre tri meseca u istoj zgradi iz istog razloga izgoreo još jedan stan.

Silvija Dimitrijević, sestra žene koja je sa majkom bila u stanu kaže da je šteta

stopostotna, ali da je najvažnije da su njih dve žive.

- To su strašne stvari kada se dogode. Sestra i majka su nakon izbijanja požara pokušale ćebadima da gase, ali kada su videle da ne mogu same da se izbore sa vatrenom stihijom one su počele da alarmiraju stanare. Svega ovoga ne bi bilo da protivpožarni aparati sa crevima za gašenje požara nisu pokradeni. Odmah bi sestra pustila vodu i ugasila, a ovako su vatrogasci morali korpama da spuštaju stanare da bi se spasli - priča Dimitrijevićeva.

U stanu je požar zahvatio sve, čak i najdraže uspomene na policama stana majke i ćerke koja nam je u šoku prokomentarisala da u celoj zgradi ima samo dva PP aparata i da ne zna gde se nalaze.

- Stavrno je situacija bila strašna. Ja sam pokušao s porodicom da siđem, ali toliko dima nisam nikada video. Onda smo počeli da se penjemo na gornje spratove da ne bismo udisali dim. U nekom trenutku su se neki vatrogasci probili do nas desetak tako da smo sa njima polako hodnikom izašli na čist vazduh - priča jedan od stanara.

U zgradi zbog požara i dalje nema struje jer je jedan deo instalacije izgoreo.

