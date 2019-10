PALMA I BOCAN HARČENKO U JAGODINI POVODOM DANA OSLOBOĐENJA JAGODINE U DRUGOM SVETSKOM RATU

Foto: Palma Plus

Svečanoj sednici Skupštine grada Jagodine su, pored rukovodstva grada Jagodine na čelu sa predsednikom Skupštine grada Jagodine, Draganom Markovićem Palmom i odbornicima, prisustvovali i ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, direktor aerodroma u Hurgadi u Egiptu, Hatem Mahumd Kamel, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vojske, policije, boračkih organizacija, privrede, prosvete, zdravstva, sporta i kulture, kao i dobitnici Oktobarskih nagrada.



„Oktobarske nagrade i novčani iznos od po 50 000 dinara dobili su najbolji učenici osnovnih i srednjih škola iz Jagodine i to su prve pare koje su oni zaradili svojim znanjem i trudom. Nagrade i isti novčani iznos dobili su i najuspešniji poljoprivrednici, stočari, oni koji proizvode voće i povrće, zaslužni sportisti, prosvetni i humanitarni radnici, pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave u Jagodini koji su imali najbolje rezultate. Nagrade bez novčanog iznosa dobili su privrednici, italijanske kompanije „Aunde“, „Andrea konfekcioni“, „Vibak“ i „Estkućine“ (bivši Mobil Turi), kao i „Feman“, „Jela“ i „Visokogranja inženjering“. Ukupno je podeljeno 45 oktobarskih nagrada sa novčanim iznosom od po 50 000 dinara i 7 bez novčanog iznosa. Jagodinska privreda čini 54 posto ukupnog suficita na teritoriji Pomoravskog okruga, koji ima 6 opština. Strani investitori zapošljavaju u Jagodini 2500 radnika i oni su naši najbolji ekonomski ambasadori. Pored 9 investitora iz Italije, do kraja godine očekujemo da jedan nemački investitor počne sa izgradnjom fabrike, u kojoj će u prvoj fazi biti zaposleno 300, a za dve godine 3000 radnika“, rekao je na današnjoj svečanoj sednici predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

foto: Palma Plus

TRUBAČI I IZ SAD U JAGODINI, ALI BEZ SAKSOFONISTE KLINTONA



„U Jagodini uskoro počinje izgradnja zatvorenog bazena i još jedne manje sportske hale i cela investicija je preduzeća „Visokogradnja inženjering“. Do kraja godine počinjemo sa izgradnjom novog Kulturnog centra, na mestu postojećeg, koji će imati ukupno 700 sedećih mesta, sa nekoliko galerija. Pored toga napravićemo novu tribinu u sklopu Letnje scena izletišta „Potok“, sa još 1000 mesta, tako da će ukupno biti 3000 sedećih mesta i tu će krajem jula naredne godine biti održan međunarodni festival trube sa ulčesnicima iz preko 10 zenmalaj, uljučujuči SAD, ali nećemo zvati onog saksofonistu Bila Klintona, koji je zajendo sa svojom ženom stisnuo dugme za bombardovanje Srbije 1999. godine“, kazao je Marković.



OPOZICIJA U SRBIJI KAO NATO



„Opozcija u Srbiji nema program, a nema nijedan argumenat za napad na vlast i državu. Jedini argument im je da mrze Vučića i zbog toga napadaju celu Srbiju. Opozicija u Srbiji se ponaša kao NATO 1999. godine koji je bombardovao Srbiju zbog, kako su rekli tada čelnici NATO – a, Miloševića. Nisu oni tada bombardovali Miloševića, oni su tada bombardovali sve nas, našu decu, našu državu.Danas opozicija u Srbiji mrzi Vučića, pa napada celu Srbiju“ poručio je Marković.

foto: Palma Plus

PALMA VODI SAMOHRANE RODITELJE U BEČ



„ Od 4. do 6. novembra u organizaciji Skupštine grada Jagodine, u Beču će boraviti 350 samohranih roditelja sa teritorije grada Jagodine. Moja poruka svima koji su razvedeni je da se vrate svojoj kući koja se zove brak, osim ako je bilo nasilja u porodici. Niko nema špravo da tuče žene jer žene su stab svake porodice koja je stub celog društva. Tih 350 samohranih roditelja će u Beču obići kutlurno istorijske spomenike glavnog grada Austrije i upoznati se sa jednim od najlepših gradova sveta“, rekao je Marković.



BOCAN HARČENKO: VUČIĆ PRVI DOBIO POZIV OD PUTINA ZA VOJNU PARADU NAREDNE GODINE



„Rusija i Srbija su i danas zajedno. Zajedno smo kao što smo bili i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, koga se danas sećamo. U subotu dolazi u beograd premijer Rusije Dmitrij Mevedev, predsednik Srbije Srbije će do kraja godine u Moskvi razgovorati sa predsedikom Rusije, Vladimirom Putinom i predsednik Srbije Vučić je prvi od državnika koji je već dobio poziv od Putina za vojnu paradu naredne godine kada ćemo zajedno proslaviti 75 godina od pobede bad fašizmom u Drugom svetskom ratu“, rekao je Bocan Harčenko i poručio da se Rusija, kao i Srbija, bori protiv prekrajanja i falsifikovanja istorije, u kojoj neki žele da od agresora naprave žrtve. „Današnji spisak dobitnika Oktobarskih priznanja u Jagodini pokazuje da vi gospodine Markoviću vodite računa o svim slojevima vašeg stanovništva i to je spisak za budućnost jer nagrađujete odlične učenike osnovnih i srednjih škola. Vidi se da je Jagodina razvijen grad i da se brzo razvija. Moj predlog je da se Jagodina još biolje ekonomski poveže sa Rusijom i u tome imate moju podršku“, rekao je ambasador Ruske Federacije u Srbiji. Bocan Harčenko se u Muzeju voštanih foigura u Jagodini slikao pored voštane figure Vladimira Putina, a prethodno je položio vence na Spomen groblje boraca Crvene armije koji su poginuli u oslobađanju Jagodine 17. oktobra 1944. godine, kao i na groblje palih boraca Narodnoslobodilačkog rata i na spomenik palim borcima za oslobođenje Srbije od 1912 – 1918.

foto: Palma Plus

TRAŽIĆEMO REAKCIJU UN I KFOR – a



„Situacija na Kosovu i Metohiji, nakon vanrednih parlamentarnih izbora i hapšenja Srba na severu Kosova i Metohije je zabrinjavajuća i neprihvatljiva. Moskva će tražiti odgovor od UNMIK –a i od KFOR –a na poslednje događaje“, rekao je Bocan Harčenko.

Kurir