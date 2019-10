OTVORENA REKONSTRUISANA SREMSKA ULICA: Opština Ruma najbolja u Vojvodini kada je u pitanju realizacija projekata koje sufinansira Pokrajina

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i Opština Ruma zajedničkim sredstvima finansirali su ove godine projekat revitalizacije putne infrastrukture u gradu.

Udruženim sredstvima urađena je rekonstrukcija Sremske ulice i Ulice Miloša Crnjanskog, vredna 68,5 dinara, od čega je Pokrajina, odnosno Uprava za kapitalna ulaganja APV, izdvojila čak 50 miliona dinara.

Zahvaljujući kompletnoj rekonstrukciji obe ulice su dobile novi asfalt, kvalitetniju vodovodnu i kanalizacionu mrežu, bolje uslove za bezbedniji saobraćaj, ali i mnogo lepši izgled.

Obimni radovi, započeti letos, završeni su ove sedmice, a rekonstruisane ulice danas su obišli Slađan Mančić, predsednik Opštine Ruma i Nedeljko Кovačević, direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Radovi su obuhvatili Ulicu Miloša Crnjanskog celom dužinom od oko 500 metara. Deo ulice, koji se naslanja na Gerontološki centar "Srem", u dužini od 200 metara po prvi put je asfaltiran, dok je novim slojem asfalta presvučen i ostatak ulice, jer je postojeći kolovoz bio u lošem stanju. Uređeni su i kolski prilazi i zelene površine.

Uporedo sa sanacijom putne infrastrukture u Ulici Miloša Crnjanskog, na drugom kraju Rume, odvijala se i kompleksna rekonstrukcija Sremske ulice, koja je podrazumevala obimne podzemne radove i proširenje samog kolovoza za 1,7 metara. Napravljen je novi vod kišne kanalizacije, vodovodne mreže, projektom su obuhvaćene i sve ćuprije i pešačke staze, sa obe strane ulice.

Sladjan Mančić"Po zadovoljstvu ljudi koji ovde žive može se videti da smo uradili pravu stvar, uz ogromnu podršku Uprave za kapitalna ugaganja koja je sufinansirala ovaj projekat za rekonstrukciju i izgradnju ove dve ulice sa 50 miliona dinara. Želim da se zahvalim pre svega gospodinu Кovačeviću koji iz godine u godinu prepoznaje sve ono što je interes Opštine Ruma, mnogo nam znači to što dobijamo kao vetar u leđa kroz sufinansiranje, u ovom slučaju kroz većinsko finansiranje izrade ovih projekata. Danas smo se na licu mesta uverili da je Sremska ulica, koja je žila kucavica ovog dela grada i koja povezuje deo novog naselja iz pravca Lenjinove sa jednim od naših najvećih i najstarijih naselja Tivol, sada uređena, sređena, proširena, bezbedna, funkcionalna. Ranije je to bio kolovoz od tri metra, bukvalno je bio sremski sokak, to je sada ulica od 6 metara sa ivičnjacima, uređenim kolskim ulazima, trotoarima, slivnicima, rešetkama. Urađena je kompletna vodovodna, kanalizaciona, telekomunikaciona instalacija, sve ono što jedna prava ulica u ovom vremenu i momentu zaslužuje", izjavio je predsednik Mančić zahvalivši se svim stanovnicima rekonstruisane dve ulice.

"Hvala im jer su imali strpljenja da sačekaju da se ovi projekat završe. Mnogo godina iza nas je obećavano da se ta ulica uradi, mi smo svoje obećanje ispunili. Zahvaljujemo i domaćinima koji su nas ugostili. Zahvalnost dugujemo svima koji podržavaju ono što radimo, Vladi Republike Srbije i predsedniku države Aleksandru Vučiću, koji nam 24 sata stoji nad glavom i tera nas da ovakve i slične projekte sprovodimo u delo i na taj način vraćamo dug građanima koji su nas birali i postavili tu gde smo", poručio je Mančić.

Nedeljko КovačevićOpština Ruma je jedna od najboljih opština, ili čak najbolja, na teritoriji Vojvodine u sprovođenju i realizaciji projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, ocenio je direktor te instuticije Nedeljko Кovačević.

"Izuzetno sam zadovoljan sa onim što se uradilo na rekonstrukciji ove ulice i moram da kažem ne samo ove ulice nego sve projekte koje smo radili sa Opštinom Ruma. Svi su urađeni kvalitetno, na vreme, da ne kažem i pre roka. Ova ulica je urađena besprekorno. Urađeni su trotoari, glavni asfalt, rasveta, kanalizacija, vodovodna mreža. Sve što treba da ima jedna ulica na evropskom nivou, to ova ulica ima. Mogu da obećam da ćemo mi u narednom periodu nastaviti da pomažemo i finansiramo projekte za koje bude aplicirala Opština Ruma. Naredni konkurs je u januaru. Ja se nadam da će biti mnogo kvalitetnih projekata kao što su bili i ovi do sada i izaći ćemo u susret koliko budemo mogli", istakao je Кovačević.

Sremska ulica preSaradnja Opštine Ruma i viših nivoa vlasti je odlična i rumska lokalna samouprava će spremno dočekati nove konkurse, tvrdi predsednik Mančić.

"Mi smo spremni da konkurišemo za druge kapitalne projekte. Takođe, nastavljamo i radove koje finansiramo iz opštinskog budžeta. Na redu je sanacija ulice Veljka Dugoševića, u delu kod Sportskog centra. Nastavljamo sa rekonstrukcijom parkinga iza Robne kuće, radovi će krenuti naredne sedmice. Imamo dovoljno novca u opštinskom budžetu, samo danas smo imali priliv od 32 miliona dinara od prodaje zemljišta kinesko-danskoj kompaniji "HealthCare Europe". Očekujemo prodaju parcele i kompaniji "Frigo Žika". Imamo dovoljno novca i trudićemo se da sve planirane projekte u ovoj godini završimo", zaključio je Mančić.

