RADNICI DOŠLI DA OČITAJU STRUJU I ZABEZEKNULI SE: Otkriven težak vandalizam u Loznici, neko puca u brojila da ne bi plaćao struju (FOTO)

LOZNICA – U Loznici su ponovo otkrivena upucana brojila, potvrđeno je iz ED Loznica. Prema nezvaničnim informacijama u naselju Lozničko Polje nađeno je 28 oštećenih brojila za merenje potrošnje struje koja su postavljena na izdvojenim mernim mestima, čime je posle višemesečne pauze nastavljen ovaj

nesvakidašnji slučaj.

Za sada je nepoznat motiv onoga ko je upucao brojila, a to se još od februara dešava u lozničkom kraju. Sa poslednjim ‘’streljanjima’’ ukupno ih je na taj način oštećeno 129, a počinilac je, za sada, nepoznat. Prema nezvaničnim informacijama, od poslednjih slučajeva u maju, kada se stiglo do brojke od 101 na taj način oštećenog brojila, do ove sedmice nije bilo novih otkrivanja.

Prema rečima upućenih ekipe ED Loznica odmah su počele zamenu oštećenih brojila, a sa ovoga puta pričinjenom štetom od ‘’najmanje milion dinara’’ ona je, kako nadležni procenjuju, do sada ukupno dostigla oko šest miliona. Osim toga ekipe ED Loznica zbog ‘’strelca’’ rade dodatni posao jer menjaju nove uređaje pošto su ta merna mesta izmeštena u poslednje dve, tri godine Inače, potrošači nisu ništa primetili pošto su imali napon, ali zbog oštećenja, brojila

nisu merila utrošenu električnu energiju.



Podsetimo, prva ovakva upucavanja zabeležena su početkom februara ove godine kada su otkrivena oštećena brojila na više lokacija u Loznici i Banji Koviljači, a narednih meseci to se dešavalo i u Klupcima, Lozničkom Polju, Trbušnici i na Gradilištu.

