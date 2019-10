NOVOPAZARCI U STRAHU ZBOG MEDICINSKOG OSOBLJA: Samo da ne padnemo šaka sestrama iz privatne tutinske škole

Za Novopazarce je postala gadna muka kad moraju da imaju bliski susret s medicinskim sestrama koje su završile privatnu Srednju školu „Tutin“ - kojoj je Ministarstvo prosvete zabranilo rad zbog brojnih nepravilnosti pre tri meseca - jer, kako tvrde, ne znaju ništa.

- Njihovo neznanje ume da nas baš boli. Neke od njih ne znaju da zaviju ranu, druge da plasiraju kanilu, onu iglu kroz koju teče infuzija u venu. Ne znaju ni terapiju da dele. Najgore je, a čuo sam to kad sam bio kod lekara, što medicinska sestra ne razume šta joj lekar govori. Ljudi, to je strašno! Em se plašimo što smo bolesni, em kako ćemo da prođemo na tom lečenju - prenosi za Kurir jedan od meštana Novog Pazara, koji je želeo da ostane anoniman zbog sledeće posete tamošnjoj zdravstvenoj ustanovi.

foto: Kurir

Šest meseci za 1.000 €

Ta priča uopšte nije naivna ako se uzme u obzir da su desetine sestara na ovaj način stekle diplomu, a da su ranije objavljeni podaci, odnosno audio-snimak razgovora vlasnika škole „Tutin“ Ismeta Derdemeza sa gimnazijalkom iz Novog Sada. On joj je, kako se navodi, nudio prekvalifikaciju u medicinskog tehničara koja bi trajala samo šest meseci, uz svega dva ili tri dana prakse i školarinu od 1.100 evra.

S druge strane, dr Ervin Ćorović, direktor Doma zdravlja u Novom Pazaru, kaže za Kurir da ne zna da „tutinske sestre“ obavljaju loše svoj posao jer ih ima tri u svojoj ustanovi i sve rade - dobro.

- Sve tri su zaposlene na određeno, na zameni su dok se radnice ne vrate s porodiljskog bolovanja. Nijednu nismo zaposlili na neodređeno vreme. Što se tiče njihovog rada, one svoj posao obavljaju dobro. Nema razlike između njih i ostalih sestara. Dosad se niko nije žalio na njih - tvrdi dr Ćorović za Kurir, dok od njegovog kolege, direktora Opšte bolnice Novi Pazar dr Mehe Mahmutovića nismo uspeli da dobijemo informacije jer je, kako nam je poručio, u Nemačkoj.

Na sajtu Srednje škole „Tutin“ i dalje stoje brojevi telefona, podaci o smerovima koje budući kandidati mogu da upišu, ali se na naše pozive juče niko nije javljao.

Sajt radi

Ipak, Mladen Šarčević, ministar prosvete, tvrdi za Kurir da će prosvetna inspekcija morati do kraja da završi svoj posao u toj tutinskoj školi, to jest da se „čitava ta priča dovede do kraja“.

- Deca koja su već upisana u tu školu moraće da pređu u redovne državne škole, ali ne u one koje budu želeli, već u odnosu na broj bodova koji su imali. S druge strane, građani koji su već dobili diplomu te škole, a mimo važeće procedure, moraju da računaju da će uslediti preispitivanje njihovih diploma, odnosno biće utvrđen njihov nivo znanja - objašnjava Šarčević.

Ministarstvo prosvete

NIKO NIJE NIŠTA PREGLEDAO I OCENJIVAO foto: Ana Paunković Ministarstvo prosvete zabranilo je rad Srednjoj školi „Tutin“ u julu zbog brojnih nepravilnosti. Naime, vanredna inspekcija utvrdila je prilikom kontrole rada da su ispiti za prekvalifikacije i dokvalifikacije organizovani nezakonito. Prema objavljenim informacijama, direktor škole nije donosio rešenja o obrazovanju tročlane komisije, u kojoj su najmanje dva člana stručna za predmet koji će se polagati, a koja će ispitivati učenike, već je sam donosio rešenje o priznatim ispitima.

Inspekcija je uvidom u zapisnike, između ostalog, utvrdila da pismeni zadaci i odgovori nisu pregledani i ocenjeni, a ocena je upisana u obrazac zapisnika. Srednja škola „Tutin“ upisala je, prema dostupnim informacijama, septembra 2018. godine tri odeljenja prve, redovne generacije medicinskih tehničara.

Kurir.rs/Radmila Briza

