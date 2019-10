Saopštenje sa sednice Pokrajinske vlade

Na današnjoj sednici, kojoj je predsedavao Igor Mirović, Pokrajinska vlada izdvojila je 219,95 miliona dinara za obnovu još jedne deonice Grebenskog puta na Fruškoj gori, u dužini od pet kilometara, od raskrsnice tog puta sa državnim putem prvog reda broj Ib-21 (Novi Sad – Ruma) do raskrsnice sa državnim putem drugog reda IIb - 313 (Rakovac–Vrdnik). Nakon obnove Grebenskog puta od Iriškog venca do Banstola, nastavlja se obnova deonice od Iriškog venca prema zapadu, do raskrsnice za Rakovac i Vrdnik. Cilj je da se obnovi kompletan Grebenski put, koji spaja više opština na čijoj teritoriji se prostire Nacionalni park Fruška gora.

Za sanaciju štete koja je nastala zbog nevremena na objektu balon-sale Poljoprivredne škole u Bačkoj Topoli, u kojoj se izvodi nastava fizičkog vaspitanja, izdvojeno je 5,23 miliona dinara.

Pokrajinska vlada donela je zaključke o pribavljanju u javnu svojinu AP Vojvodine i davanju prava korišćenja na pokretnim stvarima -opremi zdravstvenim ustanovama koje su učestvovale u projektu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo „Zaustavi – zaštiti – pomozi – snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje“, finansiranog iz sredstava Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja nad ženama.

Tokom tri godine realizovane su aktivnosti usmerene na opremanje, uspostavljanje rada i stručnu podršku u sedam centara za žrtve seksualnog nasilja, osnovanih pri Кlinici za ginekologiju i akušerstvo Кliničkog centra Vojvodine i opštim bolnicama u Zrenjaninu, Subotici, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Vršcu i Кikindi.

