KRKOBABIĆ U LOZNICI: Nastavljamo sa osnivanjem zadruga (FOTO)

LOZNICA – Mada je za nepune tri godine postignut cilj i osnovano 580 zadruga akcija "500 zadruga u 500 sela" biće nastavljena, rekao je Milan Krkobabić, ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj, koji je prisustvovao današnjoj sednici saveta Mačvanskog upravnog okruga održanoj u Loznici na kojoj je razgovarano o razvoju sela i zadrugarstva.

foto: Kurir/T.Ilić

Krkobabić je ocenio da su mali usitnjeni posedi ’’naš usud’’ u Srbiji, ne prelaze u proseku pet hektara, što nameće obavezu udruživanja i srpski domaćini to i čine. Ocenio je da se pitanje sela samo nameće.

foto: Kurir/T.Ilić

- To je, rekao bih, najozbiljnije pitanje u Srbiji. Kosovsko pitanje je veoma ozbiljno, ali je ono posledica nekadašnjeg napuštanja takvih sela u Srbiji. Suočavamo se danas sa time. Imamo gotovo praznu Kuršumliju, Crnu Travu koja je od 15.000 pala na 1.500 stanovnika, gde se godišnje rode dve bebe, a 50 ljudi nestane. To je slika Srbije i pitanje je da li i kako možemo sprečiti pustošenje srpskih sela. Moramo da delujemo praktično, svi zajedno i važno je zaustaviti odlazak mladih. Hajde da napuštene seoske kuće otkupimo i ustupimo mladim bračnim parovima koji žele da se bave poljoprivredom, ili da im ustupimo na korišćenje državno zemljište, a onda popravimo infrastrukturu na selu i sve što čini društveni standard, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, kulturu, sport – kazao je on u Loznici.

foto: Kurir/T.Ilić

Nisam siguran da se može zaustaviti ovaj proces, ali se može usporiti i to je zadatak, kazao je on upozorivši da ćemo u suprotnom imati Beograd, Niš, još nekoliko velikih gradova, i pustu zemlju, pogotovo u rubnim predlima zemlje što je i ’’bezbednosni problem’’. Krkobabić je posetio pčelarsku zadrugu u Loznici, otvorenu zahvaljujući bespovratnim sredstvima države, i ocenio da su ona namenski iskorišćena što je ’’obrazac kako se ozbiljno pristupa poslu’’ i poželeo da ona bude stecište za sve pčelare ovoga kraja.

Vladan Krasavac, načelnik Mačvanskog upravnog okruga, ocenio je da je zadrugarstvo veoma bitan segment poljoprivrede pogotovu što je ovaj okrug poljoprivredni kraj i da su za sada u njemu 53 aktivne zadruge dok je Vidoje Petrović, gradonačelnik Loznice, rekao da je zadrugarstvo ’’izuzetno važno pitanje’’, i treba da ohrabrimo poljoprivrednike da oni vide svoju šansu u osnivanju zemljoradničkih zadruga i njihovom svakodnevnom unapređivanju.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir