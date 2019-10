OTVOREN RENOVIRANI OBJEKAT APOTEKE NA BULEVARU OSLOBOĐENјA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je otvaranju jednog od objekata Apoteke „Benu“ koji se nalazi na Bulevaru oslobođenja br. 41 i tom prilikom se sastao i sa generalnim direktorom te apoteke Dejanom Aleksovim sa kojim je razgovarao o efektima koncesionog ugovora koji je potpisan u cilјu rešavanja višegodišnjih problema sa kojima se suočavala Apoteka "Novi Sad".

- Tim koji je u ime Grada Novog Sada radio na sklapanju koncesionog ugovora potpisanog u julu ove godine je veoma zadovolјan što je timskim radom završen jedan proces koji nije bio ni malo lak. Mi smo bili pioniri u celoj Srbiji, jer smo na jedan sistemski način rešili probleme sa kojima se suočavala naša državna apoteka i to je model koji je Grad uspešno implementirao i doveo za partnera Apoteku „Benu“. Po ugledu na nas, danas je to model poslovanja kojem teži većina opština i gradova u Srbiji. Hvala mojim saradnicima iz gradske uprave koji su izneli najveći deo tereta i uspešno realizovali ovaj poslovni poduhvat. Takođe, zahvalјujem i rukovodstvu Apoteke što je dalo i bolјu ponudu od početne cene, s obzirom na to da su bili jedini ponuđač. Zahvalјujući toj koncesiji budžet Grada je prihodovao čak pola milijarde dinara. Dobili smo najmodernije apoteke i sada će svi objekti gradske apoteke biti opremlјeni i atraktivni, sa najbolјom ponudom, a građani će ovde moći da uzimaju lekove i na recept. U pogledu investicija i razvoja, snažno idemo napred i razvijamo naš grad. Činjenica da je u Novi Sad došla tako velika nemačka kompanija koja je rekla da će ovde da investira narednih 15 godina je najbolјa potvrda o investicionoj klimi u našem gradu, kao odličnom mestu za poslovanje - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Generalni direktor Apoteke „Benu“ Dejan Aleksov je takođe pozdravio sve prisutne na otvaranju velelepnog objekta na Bulevaru oslobođenja.

- Prethodna četiri meseca smo zaista mnogo radili na implementaciji svih standarda u zdravstvenu ustanovu Apoteka „Novi Sad“ kako bi ona postala deo zajedničke celine „Benu“ sistema. Novosađani će ovakvim konceptom dobiti zaista apotekarske objekte koji su dobro snabdeveni najmodernijim i kvalitetnim lekovima. Uvek će moći da se oslone na usluge lјubaznih farmaceuta koji će im pomoći da rešavaju svoje zdravstvene probleme. Zato kažemo da „Benu“ nije samo mesto gde ćete doći da kupite lekove, već gde će vam se lјudi posvetiti i brinuti o vama – rekao je Dejan Aleksov.

foto: Grad Novi Sad

Foto: Grad Novi sad

Kurir