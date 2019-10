VELIKI REGIONALNI SAMIT O PLUĆNOJ HIPERTENZIJI U NOVOM SADU: Nema ni jedne bolesti gde je postignut toliki napredak u davanju terapije kao kod ove bolesti!

NOVI SAD - U Novom Sadu u organizaciji Instituta za Plućne bolesti Vojvodine - Sremska Kamenica, održava se do sada najveći regionalni samit posvećen Plućnoj hipertenziji.

Više od trideset eminentnih eksperata iz Srbije, Austrije, Italije, Nemačke, Hrvatske, Republike Srpske i Slovenije, predstavlja svoja znanja o dijagnostičkom algoritmu i metodama procene težine plućne hipertenzije, terapijskim modalitetima, supotivnoj terapiji, interventnim i hiruškim metodama lečenja i znanja iz drugih oblasti od značaja za pristup ovom oboljenju. Na skupu je govorio Nazzaren Galiea, sigurno jedan od najvećih svetskih stručnjaka iz oblasti Plućne hipertenzije i jedan od tvoraca Evropskog vodiča za dijagnostikovanje i lečenje PH na osnovu kojeg se dijagnostikuju i leče gotovo svi PH pacijenti širom sveta.

foto: S.S.

Učešće na skupu imaju i Udruženje pacijenata obolelih od plućne hipertencije, koji se bore da dostupnosti pravovremene dijagnoze i adekvatne terapije za ovu bolest budu pobojšana.

Na samitu učestvuje više od 30 eminentnih stručnjaka

-Institut za plućne bolesti je ove godine organizator regionalnog samita o plućnoj hipertenziji, a u organizaciji učestvuje i Klinički centar Srbije i Hrvatsko torakalno društvo, pa se zbog toga samit zove regionalni samit.

foto: S.S.

Samit je posvećen plućnoj hipertenziji, znači retkoj bolesti, koja ustvari predstavlja jedan sindrom, a u kojoj postoje više tih grupa kliničkih kvalifikacija. U onoj prvoj grupi ima najmanje pacijenata, ali oni su i najteži pacijenti, najteže se dijagnostički prepoznaju - kaže za naš list, prof. dr Ilija Andrijević, direktor Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

Kako dalje kaže direktor, na ovom samitu učestvuje više od 30 eminentnih stručnjaka, i svi oni prenose svoja iskustva i znanja o plućnoj hipertenuziji.

-Cilj ovog skupa je da se unapredi pristup ovoj bolesti, da se definišu smernice i da se definiše pravilna terapija ovih pacijenata – zaključio je prof.dr Andrijević.

foto: S.S.

Teška bolest, koja spada u grupu retkih bolesti

Prof.dr Jovan Matijašević sa Instituta za plućne bolesti Vojvodine,Sremska Kamenica, kaže da je plućna hipertenzija jedna teška bolest, koja spada u grupu retkih bolesti.

-Šta to znači? Pa da se plućna hipertenzija javlja kod jednog do dva pacijenta, na milion ljudi. Bolest je jako teška, a što se tiče broja pacijenata samo na području Vojvodine ima prema našoj slobodnoj proceni, nekih 200 pacijenta. Nažalost mi u našem centru lečimo 64 pacijenta, koja su otkrivena i poenta ovakvog skupa je da se podigne svest lekara, da shvate da postoje takvi pacijenti, da ih upute u centar za plućne hipertenzije. Bolest se nažalost teško otkriva, jer su to dosta specifični simptomi -to je zamaranje, bol u grudima, gubitak svesti, koje mogu da se jave i kod drugih bolesti. Tako da oni najčešće idu od lekara do lekara, različitih specijalnosti, koji zbog toga što je stvarno retka bolest i ne pomisle na ovu bolest – objašnjava dr Matijašević.

foto: S.S.

Kako dalje dodaje, u svakom slučaju jako bitan segment u dijagnostici su kardiolozi koji treba da urade EKG, nakon toga EHO srca i shodno otrkivanju plućne hipertenzije trebaju uputiti u centre koji se time bave.

-Tako da je poenta ovog skupa da mi podignemo svest svim tim lekarima, jer ovde najviše ima pulmologa i kardiologa , da prepoznaju bolest i da pacijente upute nama.

Pre uvođenja terapije smrtnost je bila poprilično velika, a nakon uvođenja terapije preko 40 posto preživljava preko pet godina, što je drastično dobro, jel nema ni jedne bolesti gde smo postigli toliki napredak u davanju terapije – kaže prof.dr Matijašević.

foto: S.S.

Bolest je takva da mlade osobe obolevaju, između 20 i 40 godina

Organizacija Plućne hipertenzije Srbije je osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređivanja zaštite pacijenata sa plućnom hipertenzijom, edukacije pacijenata i njihovih porodica.

foto: S.S.

-Pre tri i po godine kada smo osnovali Udruženje gotovo se u Srbiji nije znalo ništa o ovoj bolesti, gotovo da nije postojalo ni struke koja je zainteresovana za to. Mi kao udruženje uspeli smo da okupimo 95 mladih osoba, a ako znamo da postoji do 200 dijagnostikovanih osoba u Srbiji, gotovo polovina se nalazi u udruženju. Nažalost bolest je takva da mlade osobe obolevaju, između 20 i 40 godina. U Udruženje uspeli smo da okupimo 15 vrhunskih stručnjaka na četri centra, u Srbiji - KC Srbije, Institu za plućne bolesti Sremska Kamenica, KC Zemun i KC i u Tiršovoj bolnici. Negde preko 95 osoba se upravo leči u tim centrima što je naravno i bio cilj da dobiju odgovarajuću terapiju – kaže Mirko Glavinić, ispred Udruženja plućne hipertenzije i jedan od osnivača.

foto: S.S.

On dodaje da ovaj seminar im mnogo znači, jel mnogo im znači kada čuju da postoji struka, da država misli na njih i da sada ima terapije.

(Slađana Stojanović/Foto: S. S.)

