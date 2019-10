IZLOV TOSTOLOBIKA U CILJU ZAŠTITE AKUMULACIJE: Velika akcija na jezeru Ćelije po rešenju Ministarstva ekologije

Na Akumulaciji "Ćelije“ u okviru Ribarskog područija u toku je izlov autohtone vrste ribe.

- Izlovljava se beli i sivi tolstolobik koji su se prenamnožili, a ove riblje vrste

negativno utičeu na kvalitet vode u akumulaciji, odakle se Kruševac i okolne opštine snabdevaju zdravom pijaćom vodom. Izlov je odobren rešenjem Ministarstva za zaštitu životne sredine, a kontroliše ga Republički vodoprivredni inspektor iz Niša. Sredstva od prodaje izlovljene ribe biće upotrebljena za nabavku opreme potrebne za osavremenjavanje Ribočuvarske službe, kaže direktor Ribarskog područija Bojan Sremčević.

Rešenjem Ministarstva zaštite životne sredine izlov ne može vršiti bilo ko već

ovlašćena firma koja je isti posao uspešno uradila i prošle godine uz pomoć ribočuvara.

Prema Sremčevićevim rečima, 2012. je urađen monitoring i tada je odlučeno da se do 2020. godine autohtona vrsta ribe tostolobik, koja se premnožila selektivnim izlovom vadi iz jezera Ćelije. To je alohtona vrsta dobra do pet kilograma težine. Posle pet kilograma težine ona nije dobra za jezero Ćelije i zbog toga se to radi. Izlovljena riba se ne uništava, već je namenjena za prodaju, dobra za ishranu, a cena je 200 dinara, pa građani dolaze i kupuju. Selektivno izlovljavanje će trajati do 15. novembra i očekuje se da će biti izvađeno 10 tona tostolobika i amura.

(Kurir.rs/Ž.M)

