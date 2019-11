KRUŠEVAC: Otvoren prvi 3D bioskop u Rasinskom okrugu

KRUŠEVAC - U Kruševcu je u Velikoj sali Doma sindikata, koja je prethodnih nekoliko meseci bila u rekonstrukciji, svečano otvoren prvi 3D bioskop u Rasinskom okrugu.

- Ovo je prvi bioskop u Rasinskom okrugu sa 3D tehnologijom. Grad Kruševac je to zaslužio, jer prednjači u svemu, a to dokazuje i ovo veliko interesovanje građana. Svaka premijera u Srbiji biće prikazana istog dana i u Kruševcu, to je ono što smo uspeli da obezbedimo i to je sada prvi put, kaže Dragi Marković, direktor Poslovnog centra Kruševac.

foto: Kurir/Ž.M.

Filmske projekcije biće u terminima od 16, 18 i 20 sati radnim danima, a vikendom od 10, 12 i 14 sata će se prikazivati dečji filmovi. Bioskom će raditi svakog dana, a Kruševlјani će gledati raznovrsne i veoma kvalitetne filmove.

Cena ulaznice je 300 dinara za premijerne filmove, a za ostale 250.

