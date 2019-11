PANIKA U KRUŠEVCU: Lisice viđene u gradu, Kruševljani u strahu od besnila

KRUŠEVAC - Više Kruševljana kaže da je u raznim delovima grada proteklih nekoliko nedelja viđalo lisice, a u veterinarskoj inspekciji je agenciji Beta rečeno da zbog toga ne treba strahovati jer se divlje životinje već deset godina oralnom vakcinom vakcinišu protiv besnila.Po navodima građana koji su se javilli Lovačkom udruženju i medijima, jedna lisica je viđena u parku Kosturnica, nedaleko od centra grada, potom kod obližnjih zgrada, kao i u naselju Ujedinjene nacije, te u parku Bagdala koji se, iako je takođe nedaleko od centra grada "naslanja" na šumarak.

Pošto je tih prijava iz raznih krajeva grada, nadležni pretpostavljaju da se radi

o više životinja.

Načelnica Veterinarske inspekcije u Kruševcu Slavica Jovanović rekla je agenciji Beta da se od 2010. godine u Srbiji sprovodi oralna vakcinacija lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila što je dovelo do toga da je značajno smanjen broj slučajeva besnila u Srbiji, ali i povećana je brojnost tih životinja.

"Konkretno na području našeg grada već deset godina nije bilo slučajeva besnila. Oralna vakcinacija je dovela do toga da je sada mnogo više lisica i neke druge divljači, a one, bežeći od drugih grabljivica, dolaze do gradova", rekla je Jovanović.

Objasnila je da zakonom nije definisano u čijoj je nadležnosti zbrinjavanje divljih životinja u gradovima.

Veterinarska inspekcija tim povodom može da pozove lovačko udruženje ili društvo za zaštitu životinja da uhvate lisice ;i vrate ih u prirodu.

Da im se do sada sa informacijom da su sreli lisicu obratilo više sugrađana za Betu je potvrdio upravnik Lovišta Kruševac Milomir Civić koji je kazao da to udruženje nema nadležnost nad gradskim područjem, jer to nije lovna površina.

"Mi smo, pošto su nas kontaktirali nadležni iz Gradske uprave, preduzeli mere koje su u našoj nadležnosti, odnosno naložili smo da se u delu lovišta u zaledjini parka Bagdala, obrati pažnja na predatore i imali smo odstrel jedne lisice" kazao je on, napominjući da je to bilo u delu koji pripada lovištu.

Savet nadležnih je da građani izbegavaju direktne kontakte s lisicom, da ne pokušavaju da je hrane, dodiruju, napadaju, jer one znaju gde da traže hranu i gde treba da se vrate, a pored ljudi će proći mirno, ukoliko ih oni ne ugroze nekim postupkom.

