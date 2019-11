SVEČANOST U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU: Bagdalin zlatni prsten despota Stefana Lazarevića uručen Milisavu Saviću

KRUŠEVAC - U Kruševačkom pozorištu održana je svečana akademija povodom dodele godišnjeg priznanja Zlatni prsten Despota Stefana Lazarevića, 36. po redu, ovogodišnjem laureatu Milisavu Saviću (16. 04. 1945), književniku rodom iz Vlasova, kod Raške, a nastanjenom u Beogradu.

Svečanost je otvorio Nebojša Lapčević, predsednik KK „Bagdala“, a program je vodio pesnik Milan Vučićević, potpredsednik Kluba. U ime Ministarstva kulture i informisanja skup je pozdravila Gordana Gavrić, savetnik u ovom ministarstvu.

Odluku žirija obrazložio je njegov predsednik Ljubiša Bata Đidić, a o slavodobitniku je govorio književni kritičar Miloš Petrović. Dobitnik najprestižnijeg priznanja u kulturi Kruševca Milisav Savić održao je svečanu besedu:

- Radujem se dolasku u Kruševcu i ovoj velikoj nagradi KK „Bagdala“, čiji istoimeni časopis je jedan od naših najstarijih časopisa koji se očuvao. Mnogi su časopisi propali, a „Bagdala“ je opstala, pa zato Ministarstvo kulture i lokalna vlast treba da je podrže.. Kao mlad sam slao neke rukopise „Bagdali“.

A drugo drago mi je jer je Despot Stefan Lazarević značajna književna i vladarska ličnost, o kojem sam pisao u jednoj svojoj knjizi koja se zove „Epska Srbija“, ali ne o njegovom književnom radu, već o njegovom prisustvu u našim narodnim pesmama i na freskama u našim manastirima. Vi dobro znate da je ovde u blizini Kruševcu, u Ljubostinji, u Kaleniću, u Rudenici se nalaze njegovi najlepši portreti.

Za Kruševac me veže i ORA „Morava“ u Velikoj Lomnici na kojoj sam bio referent za kulturu, uređivao sam časopis na šapirografu, a pored mene i Stojan Dečermić je imao kurs glume, a Boris Radak je vodio balet. Na akcijama se mnogo pažnje posvećivalo kulturi, pa zbog toga i brojnih drugih efekata treba ih obnoviti. U jednoj smeni je bilo više stotina brigadira iz cele SFRJ. Bilo je to nezaboravno i to su bile divne godine.

Milisav Savić je najavio i svoje novo delo:

- Pišem novi roman o Milošu Crnjanskom. To je jedan interesantan pisac, zanimlјive biografije. Naravno ja nisam biograf, roman je nešto drugo. To će biti neka vrsta dokumentarne fikcije. Malo dokumenata, a više mašte. Pisci se ipak služe maštom.

Milisav Savić je završio Studije jugoslovenske i svetske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je magistrirao i doktorirao. Autor je brojnih romana, zbirki, pripovedaka, multižanrovskih knjiga i eseja, a pored NIN-ove nagrade za roman godine „Hleb i strah“ dobio je i brojne druge nagrade: - „Petar Kočić“, „Laza Kostić“, „Vukovu“, „Meša Selimović“ i „Bora Stanković“, a za životno delo „Stefan Prvovenčani“, „Ramonda Serbika“, Milovan Vidaković, „Vitez srpske književnosti“ i sada Bagdalin prsten Despota Stefana Lazarevića. Za celokupno pripovedačko delo dobio je „Velјkovu golubicu“.

Na svečanoj akademiji Vladimir Mitrović je otpevao pesmu "Bagdalaši", a nastupili su istaknuti pisci iz cele Srbije.

