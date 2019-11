U SRBIJI SE UVEK DOBRO JELO: Najstariji pisani kuvar Srbije iz 1855. napisan je u Novom Sadu, a za jelo koje je bilo najpoznatije u narodu danas gotovo zaboravljeno! (FOTO)

Izložba dolazi iz Zagreba gde živi Puntijar koji ima najveću privatnu kolekciju starih kuvara u Evropi. Prema rečima istoričara Gorana Vilića, upravnika Muzeja Jadra, pored jelovnika iz Hrvatske i ostalih delova Evrope Puntijar ima i veoma značajnu kolekciju jelovnika starih restorana od pre sto i više godina u Srbiji.



- Akcenat na izložbi je dat na istoriju gastronomije Srbije, od doba Nemanjića, 13. veka pa nadalje. Kada je period 13. veka u pitanju srpska kuhinja je bila veoma bogata, pogotovo su se na dvoru jela veoma interesantna jela, a to vidimo po spisku tada korišćenih namirnica. Na trpezi su bili morski plodovi, meso razne divljači, voće, a jelo koje je bilo najpoznatije narodu zvalo se bungur. Jelo se i u narodu i kod vlastele, a sastoji se od pšeničnog brašna i mesa.

foto: T. Ilić

Zlatko poseduje i najstariji pisani kuvar Srbije iz 1855. napisan u

Novom Sadu, mnogo jelovnika od najpoznatijih restorana s početka 20. veka, a posetici ovde mogu videti oko 130 eksponata. On ima i kolekciju više od 700 starih slika u svom hotelu u Zagrebu, a i veoma bogatu biblioteku starih knjiga sa više od hiljadu i naslova koje se nalaze u njegovom muzeju – kaže Vilić.



Gost iz Zagreba kaže da se njegova porodica ugostiteljstvom bavi od 1838. godine i kada je on počeo da pravi svoju kolekciju imao je već oko sto kuvara, do 200 jelovnika, a danas je to više od tri hiljade različitih naslova kuvara, oko dve hiljade starih jelovnika kao i oko hiljadu starih turističkih vodiča.

foto: T. Ilić



- U kolekciji imam kuvare iz celog veta, a i između ostalog prvi kuvar na hvatskom iz 1813. godine, kuvar iz vremena grofa Nikole Zrinjskog iz 1662. godine kao i najmanji kuvar na svetu, star 120 godina, čije su dimenzije dva puta dva centimetra, sa sto recepata na 136 strana, a postoje samo četiri takva u svetu.

Kuvari odavno nisu samo recepti, oni imaju i kulturološki značaj jer su to pisani tragovi, knjige, kojima su nekada opismenjavani ljudi. Vrednost kuvara je bila takva da su ih majke ili bake ostavljali potomcima u nasleđe, a u nasledstvo se ostavlja ono što ima veliku vrednost. Nikada pre nisam bio u Loznici i drago mi je što ovde mogu da predstavim svoju kolekciju kuvara - rekao je Puntijar koji je jedan je od najpoznatijih ugostitelja u Hrvatskoj, u svom restoranu sprema jela po starim recepturama i čak tri puta je ugostio papu, dva puta Jovana Pavla drugog i jednom papu Benedikta.

foto: T. Ilić



Kako je kazao na otvaranju izložbe, ljudi bi trebalo najpre da upoznaju svoju, domaću kuhinju, a tek onda da probaju jela iz drugih kuhinja. Puntijer kaže da priprema puno hrane prema starim receptima, ali da se moraju prilagoditi današnjem vremenu jer ukus od pre 200 godina i danas nije isti, drugačiji su i ukusi namirnica i ukusi ljudi. Baza je prema receptu, a onda se začinima prilagođava današnjem vremenu.



Posetioci izložbe koja će biti otvorena petnaestak dana mogli su da probaju hranu spremljenu prema starim receptima i uživaju u muzici akustičnog ansambla dok su razgledali stare kuvare i jelovnike i tako se privremeno vratili u neka prohujala vremena.

Kurir.rs/T. Ilić

Foto T. Ilić

Kurir