NA STOVARIŠTIMA U LOZNICI IMA DOVOLJNO OGREVA: Najjeftinije drvo, najviše se traži pelet (FOTO)

LOZNICA – Vreme uopšte ne podseća na kasnu jesen i skori dolazak zime, ali će hladni dani neumitno doći pa ih treba spremno dočekati. Mnogi su ogrev pripremili još letos, u skladu sa svojim budžetskim mogućnostima, a oni koji to iz raznih razloga još nisu uradili imaju sreće.

foto: T. Ilić

Temperaturnog minusa još uvek nema, a na lozničkim stovarištima ogreva ima pa se još mogu snabdeti. Na stovarištima kažu da uglja ima dovoljno, a kupci uglavnom najčešće traže “banovići” gde za tonu treba izdvojiti 12.500 dinara, tačno hiljadu dinara je skuplji “đurđevik”, košta 13.500, za “stanare” u komadu treba platiti 8.800, a za kocku 8.400 dinara dok “sirova kolubara” košta 7.400 dinara. Na stovarištima ima i uglja “kreka” čija je cena 10.500 dinara za tonu. Lozničani uglavnom pazare dve do tri tone uglja, imaju mogućnost plaćanja na dve-tri rate, a do deset kilometara udaljenosti besplatan je prevoz. Traženo je i drvo koga na stovarištima ima po ceni od 4.800 dinara za kubik, ali se građani uglavnom snabdevaju kod privatnih prodavaca koji ga cene od 40 do 45 evra. Poslednjih godina sve traženiji je pelet, a tona košta od od 21.400 do 23.000 dinara.

foto: T. Ilić

One koji koriste za ogrev drvo ili ugalj čeka i posao seče ili cepanja, odnosno ubacivanja u šupe i podrume, dok manji deo Lozničana koji se greje na daljinsko grejanje što se toga tiče stanovi ujutru dočekuju topli i samo je potrebno redovno plaćati račune. Loznička ”Toplana” je ranije počela grejanje i ove sezone, inače, sedme zaredom po staroj ceni grejanja, onoj koja važi od decembra 2012. godine.

(Kurir.rs/T.Ilić)

