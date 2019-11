HEROJ IZ DOLA PRITEKAO U POMOĆ ŽENI S DETETOM: Danijel pritrčao i ugasio zapaljeni automobil u Pančevu

Automobil, koji se nalazio na parkingu u Karađorđevoj ulici u Pančevu, zapali se danas oko 11.45, a Dolovac Danijel Stefanović, inače radnik Gradske čistoće, odmah je pritrčao da pomogne u gašenju vatrene stihinje.

On je obavljao svoj posao u blizini, kada je primetio je da se automobil dimi. Postojala je opasnost da požar zahvati okolne automobille.

Prema njegovim rečima, pored automobila koji se zapalio stajala je žena sa detetom.

- Pitao sam je koje gorivo koristi. Kada sam saznao da automobil ide na plin, brzo sam zavrnuo dotok goriva na automobili, a zatim uzeo PP aparat gurnuo pod haubu i počeo da gasim požar. Pomogao mi je još jedan čovek. Potrošio sam svoj PP aparat koji sam imao u vozilu, ali mi je neko iz lokala doneo još jedan pa sam nastavio sa gašenjem - rekao je Danijel.

On kaže da mu je vlasnica automobila rekla da je vozilo planulo samo od sebe.

Prema rečima očevidaca sve to nije nimalo naivno delovalo. Neki su se uplašili za Danijelovo zdravlje i kažu da je on to izveo vrlo hrabro.

Vatrogasci su ubrzo došli, a požar nije zahvatio okolne automobile baš zahvaljujući Danijelovoj odlučnosti i prisebnosti.

(Kurir.rs/013Info)

Kurir