UŽAS U NIŠU: Medicinski otpad bacaju gde stignu, deca naleću na igle i špriceve, gomile rukavica, krvavih zavoja i hemikalija leže pored kanti ili puteva!

Prazne bočice hemikalija bačene pored obale Nišave, kutije od lekova, igle, hirurške rukavice i drugi medicinski otpad bačen na put ili kantu za smeće - slike su koja zabrinjavaju mnoge Nišlije. Osim što je to nezakonito, u Ministarstvu zaštite životne sredine ističu i da je reč o opasnom otpadu kome nije mesto u kantama za otpatke i poručuju građanima da takve slučajeve prijave inspekciji.

foto: Južne vesti

Jedan od zabrinutih građana je nedavno poslao fotografije bačenog medicinskog otpada na Bulevaru Nemanjića, iza Zone 2. Pored kante za smeće, kao i u crnim kesama, nasred puta, našla se gomila hirurških rukavica i drugog materijala, a sumnja da je to učinio neko iz obližnje stomatološke ordinacije, navode Južbne vesit.

U krugu od 30 m nalaze se dva vrtića i pored ovog prolaze osnovci koji kupuju užinu na velikom odmoru - napisao je građanin.

Na problem odlaganja medicinskog otpada, koji se tretira kao opasan i ne sme da se odlaže u kante za smeće ili baca na put, ukazali su i čitaoci preko aplikacije "Prijavi problem".

Kako su posvedočili fotografijama, hemikalije i prazne bočice bačene su pored Nišave, u blizini Vodovoda, što ih je posebno zabrinulo. Sličnu situaciju zatekli su i kod autobuskih stajališta, kao i nasred puta na nekoliko lokacija u Nišu.

Iz Ministarstva zaštite životne sredine poručuju da ovakav otpad nikako ne sme da se odlaže u kante ili kontejnere za komunalni otpad, jer to može biti vrlo opasno.

- Takav postupak sa otpadom podrazumeva opasnost po neformalni sektor sakupljača otpada koji se može povrediti prilikom izdvajanja otpada iz kontejnera ili sa deponije, ali i po stanovništvo ukoliko je otpad kontaminiran agensima ili virusima - kažu u Ministarstvu.

Kada građani primete opasan otpad na mestima gde on ne bi smeo da bude, u šta spada onaj kontaminiran krvlju, kao i igle, špricevi, potrebno da se to prijave nadležnoj inspekciji. To je neophodno da bi saznali čiji je, kao i da bi ga deponovali u skladu sa zakonom.

Pojašnjavaju da medicinski otpad nastaje u bolnicama, domovima zdravlja i zubarskim ordinacijama, kao i u salonima za tetoviranje i ulepšavanje.

Posebne su procedure koje moraju da se poštuju prilikom odlaganja takvog otpada, ali i odvoženja na mesto gde se on tretira.

- Ovaj otpad se pre odlaganja na deponije koje za to imaju dozvolu, mora tretirati kako bi se iz istog uklonile supstance i materije koje mogu negativno uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu. U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, način zbrinjavanja medicinskog otpada je propisan Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom - dodaju u odgovoru.

(Kurir.rs/Južne vesti)

