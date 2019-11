UŽIČKI PARAOLIMPIJAC SE ČUDOM SPASAO IZ ZAPALJENE KUĆE: Probudili su me koraci koje sam čuo u snu, sam me Bog sačuvao

UŽICE - Užičanin Miloš Zarić, srpski paraolimpijac, svetski šampion u paraatletici i dvostruki prvak Evrope u bacanju kugle i koplja, uspeo je da se spase iz zapaljene kuće u kojoj je bio sam.

-Bio sam sam u kući, ali me iz sna probudio bat koraka koji sam čuo u snu! Čuo sam da neko hoda po kući i prilazi krevetu. Skočio sam da vidim ko je to u sobi, jer je kuća bila zaključana i tada sam shvatio da je soba puna dima. Da se to nije desilo ili bih se ugušio ili bih živ izgoreo u kući - ispričao je Miloš za Kurir.

Kako kaže, u ponedeljak je s majkom i babom bio u Šljivovici, selu svoje majke. Predveče, one su se vratile u Užice, a on je ostao da sam prespava, a u sobi u kojoj je bio gorela je uljana peć.

- Kad sam se naglo probudio od onog bata koraka u sobi se ništa nije videlo od dima koji se širio iz podruma gde je planulo, najverovatnije zbog neispravnih elektro instalacija. Osetio sam dim, udahnuo par puta, skoro da me je to odmah ošamutilo - priča Miloš.

Iz kreveta nekako je uspeo da se dokopa kolica koja su bila kraj vrata, samo u donjem vešu krenuo je da beži iz kuće u plamenu kroz hodnik. Spoljna vrata bila su zaključana, nije mogao da ih otvori, iz sve snage ih je udario pesnicom i izbio iz štoka.

- Na stepenicama sam ispao iz kolica, nastavio dalje puzeći, iza mene, tek tada sam dobro video da je gorela kuća - kaže Miloš.

Bez telefona, samo u donjem vešu, povređen od pada, počeo je da doziva u pomoć. U dvorištu je našao i gumeno crevo, došao do česme i sam pokušao da gasi požar.

Posle 45 minuta, njegovo dozivanje čuo je ujak. U užičkoj bolnici ustanovljeno je da je prilikom pada iz kolica slomio zglob i dva prsta na levoj ruci, povredio vrat i desnu ruku.

Za one korake koje je u snu čuo i koji su ga probudili, spasili mu život, kaže da su od Boga koji ga je sačuvao one noći.

