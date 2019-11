OGROMNA RADOST! JELIĆI VIŠE NE ŽIVE U MRAKU: Osmočlana porodica s Peštera posle 20 godina dobila STRUJU I NOVU KUĆU!

Nikad više radosti u domu osmoro Jelića u selu Janturine na samom kraju Peštera.

Posle dvadeset godina čekanja, do Jelića je ovih dana konačno stigla struja, poslednja bandera je postavljena, i šestoro malih Jelića, konačno, zime više neće provoditi kraj petrolejke i u mraku, već pod sijalicom, a to je bio njihov najveći san i najveća želja. I ne samo to, uz struju, Jelići će već za koji dan dobiti i novu kuću, svetliju i prostraniju od stare brvnare odavno sklone padu.

Nova kuća Jelića poklon je, koliko se zna, donatora iz Beograda. Kuća je pre nekoliko dana ukrovljena, urađena je fasada, izolacija. Ovih dana u toku su završni radovi, Jelići će prvi put imati kupatilo, tekuću vodu u kući, veš-mašinu, šporet.

Dečaci Mićo, Miloš i Marko konačno će moći da pogledaju utakmicu, njihovi mlađi braća i sestre crtani film.

foto: Kurir/Z.Šaponjić

Sad je sve ozbiljno

Radnici Elektroprivrede Srbije iz Čačka i Sjenice, po nalogu vrha EPS, velikim zalaganjem direktora Grčića, prethodnih nedelja su u velikoj akciji postavili stubove, razvukli provodnike, ostali su samo završni elektroradovi.

- Konačno dočekasmo i mi sijalicu. Mnogo je obećanja bilo, zalud smo se više puta radovali, ovog puta je, izgleda, sve ozbiljno - kaže Svetlana Jelić.

foto: Hido Muratović

Ona se nada da će se porodica u novu kuću useliti pre nego na svet stigne njihovo sedmo dete, koje je na putu.

- Do neba smo zahvalni EPS, direktoru Grčiću koji nas je nedavno posetio, njihovim radnicima, rukovodiocima, onima koji su odlučili da nam pomognu. Da samo znate kako se raduju Mićo, Miloš, Marko, Marjan, Marija i Marijana. Hvala i donatoru koji nam je poklonio kuću - kažu Svetlana i Darko.

foto: Hido Muratović

Setili se dobri ljudi

Nova kuća Jelića biće nešto bliže seoskom putu, stara kuća ostaće tek kao bačija.

I ovoga puta presudnu ulogu da priča o Jelićima stigne do javnosti u Srbiji odigrao je novopazarski humanitarac Hido Muratović. On nije odustajao ni kad se činilo da nema nikakve nade da se akcija sprovede do kraja, stalno je slao apele, molbe ljudima dobre volje, njegove apele prenosili su mediji, više puta i Kurir. Ovog puta, molba je došla do prave adrese, do vrha EPS u Beogradu, i, akcija je krenula.

Igra sudbine DOMAĆINSTVO NASRED GRANICE Sve akcije pokretane godinama sa ciljem da se izgradi dalekovod, da se struja dovede do stare brvnare Jelića, da se olakša život ovoj porodici, propadale su i zbog činjenice da je stara kuća Jelića delimično i na teritoriji susedne Crne Gore. Nova kuća Jelića, u koju će biti uvedena struja, gradi se na teritoriji Srbije, dok stara kuća, štale i torovi, ekonomski deo domaćinstva, ostaju na granici sa Crnom Gorom.

Kurir.rs / Zoran Šaponjić

Foto: Z. Šaponjić, Hido Muratović

Kurir