STANARI IPAK NA POLEĆE: Zbog kašnjenja radova produžen rok za useljenje za izbegle iz BiH i Hrvatske

LOZNICA – Izvođaču je odobren produžetak roka za završetak zgrade koja je u okviru Regionalnog stambenog programa namenjena izbeglima iz BiH i Hrvatske, a usled kašnjenje ‘’iz tehničkih razloga’’ sa završetkom stambenog objekta grad nije mogao da završi parterno uređenje, tehnički prijem i izda upotrebnu dozvolu, pa će umesto do kraja ove biti useljena na proleće iduće godine, potvrđeno je iz Komesarijata za izbeglice i migracije grada Loznice.

Objekat se nalazi u Lozničkom Polju, ukupno ima 60 stanova,pola za zakup sa mogućnošću kupovine, a pola za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima za socijalno najugroženije porodice izbeglih i bivših izbeglih lica, s tim da ova lica ne mogu biti vlasnici tih stanova i ugovore će potpisivati sa lozničkim Centrom za socijalni rad. Nalazi se pored u aprilu ove godine svečano useljenje zgrade od 30 stanova tako da će na ovoj lokaciji izbegli biti skućeni u ukupno 90 stanova. Za realizaciju izgradnje zgrada značajno je veliko finansijsko učešće iz gradskog budžeta Loznice, grada koji aktivno učestvuje u trajnom zbrinjavanju izbeglih lica na svom području.

U Loznici će u sklopu Regionalnog stambenog programa ukupno biti dodeljeno 120 stanova, do polovine 2021. godine, sa mogućnošću kupovine stanove će dobiti ukupno 90 porodica, a 30 stanova na korišćenje. Biće podignut još jedan objekat na Lagatoru sa 30 stanova za zakup sa mogućnošću kupovine, a do kraja godine očekuje se početak radova. Nadležni kažu da je Loznica među pet gradova Srbije prema broju stanova namenjenih ovoj grupi ljudi pri čemu lokalna samouprava učestvuje davanjem parcele i obezbeđivanjem kompletne infrastrukture, dok je obaveza donatora gradnja.U lozničkom kraju do sada je ostalo nezbrinuto 170 porodica izbeglih lica kao i osam interno raseljenih porodica.

Prema podacima Komesarijata na području Loznice je oko 500 osoba u izbegličkom statusu i 174 interno raseljenih sa Kosova i Metohije kao i 11 povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji. Procenjuje se da u lozničkom kraju živi i ima lične karte ukupno oko 4.500 do 5.000 osoba koje su svojevremeno imale izbeglički status.

