RUMA SE HVATA U KOŠTAC SA VIŠEDECENIJSKIM PROBLEMIMA: Početak izgradnje nove kotlarnice

Ruma ne samo da sama zna da realizuje kapitalne projekte već ume i da se uhvati u koštac sa višedecenijskim problemima. Jedan od najsloženijih problema čije je rešavanje započela rumska lokalna samouprava u ovoj godini jeste rešavanje problema grejanja u rumskom naselju Tivol, jer je postojeća, nerentabilna kotlarnica na mazut pravila velike gubitke javnom preduzeću "Stambeno". Kamen temeljac za izgradnju modernog postrojenja - nove kotlarnice na gas položen je danas u Tivolu, a za tu namenu izdvojeno je 120 miliona dinara (dve budžetske godine) i to isključivo iz lokalnog budžeta. Dakle, ne iz kredita, već iz sopstvenih sredstava i to najbolje demonstrira budžetsku stabilnost Opštine Ruma. Izgradnjom nove kotlarnice smanjiće se troškovi pri isporuci toplotne energije, ali sam projekat je značajan i sa ekološkog aspekta, jer će se mazut zameniti sa ekološki prihvatljivim energentom - prirodnim gasom.

Činjenica da lokalna samouprava može sama da bez ikakvog zaduženja i pomoći bilo koga da uđe u realizaciju ovog projekta samo po sebi dovoljno govori o stabilnosti opštinskih javnih finansija, rekao je na polaganju kamena temeljca predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić.

„Pre pet godina, što nije mnogo daleko, da se ovakvi projekti rade bez kreditnog zaduženja, bez pomoći, bilo je nezamislivo. Mi smo danas sposobni da ovakve i slične projekte radimo kao da su to projekti od par miliona dinara, ali svemu tome je doprinela politika koju sprovodi Vlada Republike Srbije u celoj zemlji, sam predsednik Republike, a koju mi na lokalu pratimo u stopu. Budžetska konsolidacija i investiciona ulaganja u smislu privlačenja investicija su doveli do današnjeg dana i realizcije ovakvih projekata. Imali smo velike probleme u JP „Stambeno“, imamo kotlarnice koje kao energent koriste mazut, koji je skup, zagađuje okolinu, kotlarnica Rumen je 1,3 kilometara udaljena od naselja Tivol koje greje i samo je u 2018. godini napravila gubitak od 18 miliona dinara i to je nešto što je nepodnošljivo. Rok za završetak radova je 1. septembra nadam se da će od naredne sezone svi građani koji ovde žive biti zadovoljni, da će imati kvalitetniju i jeftiniju toplotnu energiju, a zaustavićemo trend gubitka u JP Stambeno“, izjavio je Mančić.

Predsednik Opštine Ruma je najavio da će javna nabavka za još jednu kotlarnicu, Solidarnost ili Sever, biti raspisana na proleće. „Nismo očekivakli, imali smo dve prodaje nekretnina koje nisu bile planirane, dva investitora su bukvalno isfinansirali jednu kotlarnicu kupovinom građevinskih parcela. Mi u ovom momentu u finansijskom smislu imamo mnogo novca u budžetu, preko 200 miliona, da smo znali da će situacija krajem godine biti ovakva mogli smo da pustimo tender za još jednu kotlarnicu koja je slične vrednosti, ne bismo gubili na vrmenu. Ali svakako da će ta kotlarnica biti urađena, nova budžetska godina je pred nama i stavićemo i tu poziciju budžeta. To nam je nešto što će da traje narednih pedeset godina, sve kotlarnice koje rade na mazut rade više od 50 godina i ovo što danas radimo trajaće narednih 50 godina“, dodao je Mančić.

Branislav Petrović, v.d. direktor JP „Stambeno“ je rekao da osim toga što kotlarnica Rumen ima veliki gubitak na godišnjem nivou i predstavlja veliko opterećenje za budžet, drugi problem koji pravi je ekološki.

„Gas je ekološki prihvatljiviji od mazuta i to je veoma značajno što će te dve stvari biti rešene ovim projektom. Ja se nadam i verujem da će od sledeće grejne sezone „Stambeno“ poslovati pozitivno. Insistiram od svojih zaposlenih da budu stalno na raspolaganju građanima, da izlaze u susret njihovim zahtevima, reklamacijama i da budu njihov servis i to je ono što sada možemo u ovom trenutku da uradimo za građane, kao i to da grejanje koje pružamo ove sezone bude kvalitetno“, izjavio je Petrović.

Predsednik Opštine Ruma je 2016. godine formirao stručno radno telo sa zadatkom da sagleda posledice poslovanja i tehničke probleme u JP „Stambeno“. Stručno radno telo je definisalo prioritete, donelo zaključak šta to treba činiti i donelo odluku da se odustane od kotlarnice na biomasu i da se zapravo opredelimo za gas kao najpouzdaniji i najjeftiniji energent u ovom momentu, rekao je predsednik stručnog tela i načelnik Opštinske uprave Opštine Ruma, Dušan Ljubišić.

„Trebalo je vremena. Mi smo uradili projektno tehničku dokumentaciju tokom 2017. godine, a projektno tehnička dokumentacija za ovakve tipove projekata je prilično zahtevna i iziskuje vreme. Obezbedili smo pare u budžetu za 2019. godinu za izgradnju prve kotlarnice. Zaista sam ponosan što smo uspeli da danas položimo ovaj kamen temeljac, da sa sigurnošću možemo da kažemo da ćemo u grejnoj sezoni 2020-2021. imati i ovu kotlarnicu u pogonu“, kazao je Ljubišić.

Rumljani će dobiti jednu od najmodernijih kotlarnica koja može da se nađe u Srbiji, rekao je Momir Antonić, izvršni direktor preduzeća GasTeh iz Inđije.

„Ovo je projektovana kotlarnica sa tri kotla snage po 1,6 megavata, znači ukupne snage oko 5 megavata, sa najsavremenijim gasnim gorionicima nemačke proizvodnje sa kontrolisanim kvalitetom dimnih gasova. Ovo su uređaji koji koriste prirodni gas kao gorivo i koji ostvaruju najveće parametre sa aspekta ekologije i ne samo ekologije, ovde su projektovani kondezacioni kotlovi, ima iskorišćenje toplote dimnih gasova, tako da stepen korisnosti ove kotlarnice je oko 95%. Kotlarnica je tako elektroprogramirana i projektovana da će praktično moći da radi bez nadzora, sa povremenim obilaskom, potpuno automatizovan proces kontrola svih parametara koji su bitni za iskorištenje goriva i toplotne energije“, rekao je Antonić.

