MANIJAK ZGRABIO NIŠLIJKU, PA JE BACIO NA ZEMLJU: Otimala sam se, vrisnula, a onda je napasnik izgovorio ovaj UŽAS!

Nišlijka M.M. (30) samohrana majka troje dece, napadnuta je u sredu u ulici Obilićev venac dok se vraćala sa posla. Manijak ju je zaskočio iz mraka, a ona mu se hrabro suprotstavila i rvala se sa njim desetak minuta. Od užasa su je spasili prolaznici koji su čuli njenu vrisku, a ona je ispričala šta se izdešavalo u noći kada se vraćala od kuće.

- Oko 1.45 sati išla sam kući s posla. Osetila sam da me je neko zgrabio otpozadi. Držao me je za ruku, a drugom me je stiskao oko struka. U sekundi sam pomislila da je moj dečko, kada sam se okrenula, užasnula sam se... Videla sam nepoznatog muškarca, otprilike tridesetogodišnjaka koji se osećao na alkohol - započinje M. M.

Čovek joj je, priča dalje, rekao: "Ćuti, ništa neće da se desi, čekaju nas kola".

- Pokušala sam da mu se oduprem, ali me je on pribio uza zid. Otimala sam se, govorila sam mu da me pusti, a on je počeo je da me vuče prema Obilićevom vencu. Vrisnula sam, pa mi je ponovo stavio ruku na usta, i bacio me na zemlju uza zid - opisuje horor koji je preživela M.M.

Njena vriska alarmirala je prolaznike koji su joj krenuli u pomoć.

- Kada je video momka i devojku kako nam prilaze, kazao mi je: "Nemoj nikome ništa da pričaš, ni policiji, ništa neće da ti se desi". Pobegao je, a ja sam odmah pozvala policiju - nastavlja i dalje vidno uznemirena žena.

Kaže da se nada da će manijak biti uhapšen jer joj je rečeno da policija intenzivno radi na njegovom otkrivanju.

- Mnogo sam uplašena, i večeras radim do kasno, rekla sam bratu da dođe po mene. Tom ulicom sigurno više neću prolaziti. Sva se tresem i dalje - jedva govori prestravljena žena.

Kaže da je imala sreće jer je napadač bio sam. U suprotnom ne bi mogla da se odbrani.

- Sumnjam da ga je neko zaista čekao jer sam ubrzo nakon njegovog odlaska videla jedan auto kako velikom brzinom prolazi Obilićevim vencem ka Dušanovoj ulici - kaže žrtva.

Policija je potvrdila događaj i saopštila da se intenzivno radi na otkrivanju počinioca te da je obavešteno tužilaštvo koje treba da kvalifikuje izvršeno delo.

(Kurir.rs/Telegraf, D.K.)

