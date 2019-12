SOVE UPLAŠILE PROKUPČANE: Predskazuju nesreću, nikada ih nije bilo u centru grada (FOTO)

PROKUPLJE – Građani Prokuplja ne mogu da se načude, jer su poslednjih dana primetili na jednoj lipi u Pešačkoj zoni čak šest sova.

Iako ih po okolnim šumama ima prillično, nikada ranije nisu primećene u samom centru grada i to na jednom drvetu. I dok deo građana misli da je reč o dobrom znaku, mnogi se pribojavaju i smatraju da sove nisu tu tek onako, već da predskazuju nesreću.

Lipa, na kojoj se nalaze, pripada vrstama koje su kasne, pa je još puna lišća, što je možda razlog što su je odabarli.

- Dok sam stajao ispred radnje, još početkom prošle nedelje pogledao sam nagore i video jednu, a zatim sam prebrojao ukušno šest sova. Pokazao sam komšijama trgovcima i sada naši Prokupčani zastaju i posmatraju sove - objašnjava Saša Simić koji je valsnik prodavnice koja je pored ovog drveta.

On smatra da sove donose sigurnost, sreću, mudrost i bogatstvo, pa je ponosan što su baš izabrale drvo ispred njegove radnje.

Profesor biologije Dejan Živković kaže da sova ima dosta u našoj okolini ali da nije često da one dolaze u sam centar. On smatra da je neko uništio njihovo stanište, koje se nalazilo u blizini grada i da su one nasumice doletele baš na lipu u pešačkoj zoni.

Kako je rekao, sove ne mogu tu da opstanu i prema njegovom mišljenju sigurno će potražiti novo stanište.

