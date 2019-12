FERID JE MOGAO I U GRADSKU ŠKOLU ALI JE IZABRAO SEOSKU JER MNOGO VOLI SVOJE ĐAKE Sam ih vozi u školu i donosi im doručak

NOVI PAZAR - Za Ferida Ramovića, mladog učitelja seoske škole u Žunjeviću na Rogozni, ne postoje prepreke koje bi onemogućile 11 učenika da pohađaju nastavu. Tri kilometra od asfaltnog puta, uz brojne strme delove i serpentine, zimi često „rikvercom“ izveze đake. A u mešovitom razredu - glumci, književnici i sportisti.

Na delovima puta, kao na nebu, ni na zemlji. Ferid „golfom“ poveze deo učenika, često uz poteškoće, pa se škola tokom zime otvara u devet. Danas uče pisanje velikog slova.

foto: RTS Printscreen

„Idem do Drnjače i čekamo učitelja. I kad dođe učitelj on nas odvede do ovde u školu“, priča učenik Srđan Petrović.

„Oko osam sati krenem od kuće. Dva kilometra imam do škole. Peške idem“, kaže učenica Kristina Đokić.

Ferid ima ogromno srce Mladi seoski učitelj Ferid ima svoju porodicu - suprugu i sinčića, ali i srce veliko kao kuća u kojem ima puno mesta i za svu dečicu iz njegove škole.

Funkcionišu kao velika porodica. Danas je red na učitelja da donese doručak

„Nema tog odnosa koji imamo, onako da kažem, zvaničnog, u školama. Ali to je - od onog trenutka, od samog dolaska u školu, preko užine, druženja“, objašnjava Nikola Mihajlović, veroučitelj.

U razredu imaju i Novaka Đokovića.

foto: RTS Printscreen

Naravno, svi u razredu obožavaju Novaka Đokovića, i poznatog tenisera i onog iz razreda.

Nole iz Žunjevića pohvalio se da ima i kućnog ljubimca Boža. Šilježe od sedam meseci.

Ferid je mogao i u gradsku školu, ali voli svoje učenike. Po uzoru na svog učitelja, sa istim žarom se trudi da deci iz seoske škole ništa ne nedostaje.

„Pravimo neke izlete koje ćemo na proleće da ponovimo. To će biti obilazak nekih kulturnih znamenitosti Novog Pazara“, najavljuje učitelj Ferid Ramović.

Poštovan je i u selu. Zahvaljujući njemu, obnovljen je deo škole, ali i put koji, od glavnog asfaltnog, krivuda do škole.

(Kurir.rs/RTS/Dušan Jemuović)

Kurir