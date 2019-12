Gradonačelnik Terzić: Novi auto-put dovešće i nove investitore, konačno će i Kraljevčani imaju novu nadu

Ceremonijom u mestu Jasika, blizu Kruševca, juče su započeti radovi na izgradnji Moravskog koridora - od Pojata do Preljine, prvog digitalnog autoputa u Srbiji, koji će povezati tri okruga - Rasinski, Raški i Moravički sa Koridorima 10 i 11.

Radovi su počeli u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ambasadora SAD, Velike Britanije i Turske, Entoni Godfri, Sian Meklaud i Tanžu Bilgic, čije firme su angažovane na izgradnji tog koridora, koji će povezati istok i zapad Srbije i spojiti preko pola miliona ljudi.

Dužina auto-puta koji treba da bude otvoren 2024. godine, iznosiće 112,32 kilometra, a maksimalna dozvoljena brzina na auto-putu biće 130 kilometara na sat. Planirana je izgradnja 11 petlji i još 130 objekata na trasi auto-puta, od čega 71 mosta, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propusta. Auto-put će ispunjavati najviše standarde u pogledu građevinarstva, telekomunikacija i bezbednosti saobraćaja. Budući auto-put biće izgrađen na postojećoj trasi državnog puta prvog reda M-5 i povezivaće sva veća naselja u regionu - Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak.

Gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić smatra da je značaj povezivanja lokalnih samouprava izgradnjom Moravskog koridora nemerljiv, ističući da će stanovnici mesta kroz koja će proći auto-put moći veoma brzo da stignu do Beograda, a preko glavnog grada i Srednje Evrope do Zapadne Evrope. - Kada krenemo ka Nišu, imaćemo i mogućnost da, preko Severne Makedonije, dođemo do Grčke, preko Bugarske - do Turske. Na taj način naša mesta će biti povezana sa svim važnim evropskim koridorima. To će mnogo značiti ljudima iz ovih mesta, ali i našoj privredi, poljoprivredi. Moći ćemo da izvozimo jabuke, šljive, ali i privredne proizvode proizvedene u fabrikama koje se otvaraju i u Kraljevu i u Čačku i u Kruševcu. Moravski koridor znači život za ovaj deo Centralne i Zapadne Srbije, koji je decenijama bio zapostavljan - naglašava gradonačelnik Kraljeva uz napomenu da grad Kraljevo aktivno radi na svim pripremama kako bi izgradnja dela auto-puta od Preljine do Adrana bila započeta na vreme.

Terzić podseća na poplave koje su ove, ali i 2014. i 2016. godine, prouzrokovale mnogo štete na teritoriji grada Kraljeva i ističe da će regulacijom Zapadne Morave mnoga mesta, pogotovo sela Grdica i Adrani, biti zaštićeni, a nastaće još 100 hektara zemljišta koje će biti neposredno pored auto-puta i Severne obilaznice oko Kraljeva. - Na području nekadašnje fabrike „Magnohrom" nalaziće se još jedan priključak za auto-put, pa će tako naši privrednici moći da grade nove proizvodne kapacitete. Decenijama nije uopšte bilo infrastrukturno opremljenog zemljišta koje bismo mogli da ponudimo investitorima, a sada, zahvaljujući požrtvovanju predsednika Vučića, u Kraljevu se grade dve velike fabrike. Jedna je nemačke grupe „Leoni", u kojoj će raditi 5.000 radnika, tačno onoliko koliko je nekada radilo u gigantu kraljevačke industrije „Magnohromu", druga je fabrika „Taj grupe", koja će zaposliti 2.500 ljudi. Mislim da svi - i Čačak i Kraljevo i Vrnjačka Banja i Trstenik i Kruševac, sada imamo novu nadu, da se ljudi neće više seliti, da neće odlaziti za Beograd putem bez povratka. Nekada je bilo potrebno tri sata od Kraljeva do Beograda, ali kada bude neophodno sat i po, vi ćete se možda odlučiti da živite u jednom od najlepši gradova u Srbiji, a da u Beograd odlazite samo zbog posla ili kada vam je to neophodno - navodi Terzić i ističe da auto-put, dve fabrike, otvaranje aerodroma „Morava" znače nov život za čitav ovaj deo Srbije.

Zahvaljujući aerodromu „Morava", sa koga će već sutra krenuti prvi avion, Beč je sada na samo sat vremena od Kraljeva. Gradonačelnik Kraljeva, govoreći o značaju koji za žitelje Kraljeva, ali i celog Raškog okruga, kao i Moravičkog, Zlatiborskog i Rasinskog, ima aerodrom, pominje prednosti: - Strani turisti će moći da posete Žiču, Studenicu, srednjovekovni grad Maglič, Kopaonik, Vrnjačku Banju... Moramo svetu da ponudimo svoje turističke kapacitete, da povećamo broj turista. Najvažnije je da žitelji Kraljeva osete efekat otvaranja aerodroma, tako što ćemo moći da izvozimo više i privrednih i poljoprivrednih proizvoda, a otvaranje fabrika značiće i više novca od poreza na zarade u budžetu grada Kraljeva - kaže Terzić i podvlači da, i ako se neko ne zaposli u fabrici, osetiće efekat boljitka kroz više metara asfalta u svom naselju, kroz novu kanalizacionu i vodovodnu mrežu, nove vrtiće i nove škole...

U Ribnici kvadrat stana 400 evra Gradonačelnik Kraljeva smatra da mora da ima više novca u budžetu kako bi se radilo i gradilo. - Mnogo očekujem od Nacionalnog investicionog plana koji je predsednik najavio. Obezbedićemo dovoljno novca za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, jer ona mora stići do svakog sela u Srbiji i svakog čoveka. Jako je važno ulagati i u stanogradnju. U Kraljevu se grade stanovi za pripadnike snaga bezbednosti. U naselju Ribnica, na samo tri kilometra od centra Kraljeva, oni mogu kupiti stan za svega 400 evra po kvadratnom metru - ako kupujete stan na 360 mesečnih rata, rata za stan od 55 kvadrata iznosiće svega 82 evra, što je mnogo niže od cene zakupa, a taj stan postaje vaš. S vremenom će se ovo proširiti i na prosvetare, zdravstvene radnike, medicinske sestre, ali i na sve mlade bračne parove, i to je prava šansa za Srbiju, da ljudi ostaju u mestima gde su rođeni, da ne dolazimo svi u Beograd i Novi Sad - poručuje gradonačelnik Terzić.

Foto: Marina Lopičić

Kurir